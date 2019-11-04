VI науково-практична конференція "Глобальні стандарти забезпечення процесів якості в закладах охорони здоров’я та практика медичних лабораторій"

Запрошуємо представників адміністрацій закладів медичного профілю та завідувачів медичних і біологічних лабораторій взяти участь у роботі щорічної VI науково-практичної конференції "Глобальні стандарти забезпечення процесів якості в закладах охорони здоров’я та практика медичних лабораторій", що відбудеться12-13 грудня 2019 р. у м.Київ, НУ "Києво-Могилянська Академія", вул. Г.Сковороди, 2, корпус 1, Блакитний зал.
Організатори: ТОВ "Міжнародна школа технічного законодавства та управління якістю" (ISTLR) та Кафедра лабораторної діагностики біологічних систем Національного університету "Києво-Могилянська Академія".
Метою науково-практичної конференції є забезпечення впровадження інноваційних розробок в практику охорони здоров’я. В рамках реформування системи охорони здоров’я і на шляху посилення технічної компетентності медичних лабораторій існує необхідність у підвищенні обізнаності представників адміністрації закладів медичного та біологічного профілю, керівників медичних закладів всіх форм власності, головних лікарів, завідувачів клінічних та біологічних лабораторій, лікарів-лаборантів, біологів та спеціалістів, діяльність яких пов’язана з медичними лабораторіями щодо впровадження в практику діяльності міжнародних стандартів забезпечення процесів якості.
Головні теми 2019 року:
Друга ланка надання медичної допомоги: можливості та перешкоди реформування;
Медичне страхування в Україні: стан на сьогодні та перспективи впровадження;
Кадрові питання в медичній практиці;
Лікарняний банк крові в медичному закладі: вимоги, функціональне навантаження та ресурсне забезпечення;
Перспективи впровадження програм профілактики інфекцій та інфекційного контролю в закладах охорони здоров’я;
Працюємо над ризиками: управління ризиками та заходи по зменшенню ризиків в медичному закладі;
Практика впровадження міжнародних стандартів в медичному закладі;
Сертифікація систем менеджменту якості в медичних закладах відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001:2015. Вимоги та переваги;
Метрологічне забезпечення простежуваності в медичних лабораторіях;
Типові помилки на шляху до акредитації. Підготовка до наглядового аудиту НААУ;
Кадровий потенціал та підвищення кваліфікації в медичній лабораторії;
Управління невідповідними роботами: алгоритм, оцінювання впливу, документування
Допустимі значення характеристик методик досліджень, основні джерела інформації
Керування реактивами – не самоціль, а засіб забезпечення якості;
Планування робочих місць медичної лабораторії, джерела інформації та типові вимоги відповідно до дисциплін та методів досліджень;
Лабораторно-інформаційна система (ЛІС) та взаємодія лабораторії із закладами первинного рівня медичної допомоги.
По закінченню конференції всі учасники отримають свідоцтва.
Участь платна!
Вартість участі – 1800 грн.
РЕЄСТРАЦІЯ обов'язкова
Дати проведення: 12-13 грудня 2019 р.
Місце проведення: м.Київ, НУ "Києво-Могилянська Академія", вул. Г.Сковороди 2, корпус 1, Блакитний зал
Оргкомітет:
тел. +38 (044) 587 61 19, +38 (044) 355 05 62,
е-mail: school@istl.org.ua, management@istl.org.ua
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