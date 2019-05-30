Верховний суд України заборонив невакцинованим дітям ходити у садки

Верховний суд України постановив, що невакцинованій дитині не можна відвідувати дитячий сад.

Про це сказано в рішенні суду від 17 квітня 2019 року. ВСУ не задовольнив позов матері, яка відстоювала своє право відводити до дошкільного навчального закладу дитину без обов'язкових щеплень (правець, дифтерія, коклюш і т.д.), передає "Українська правда".

Відзначимо, що ще в червні 2016 року українка звернулася до суду з вимогою не перешкоджати її нещепленій дитині в здобутті дошкільної освіти. Спершу її позов був задоволений рішенням Славутського міськрайонного суду Хмельницької області.

Однак у 2017 році дошкільно-навчальний заклад подало апеляційну скаргу, яка була задоволена. Але рішення суду першої інстанції скасовано та прийнято нове рішення, яким у задоволенні позову відмовлено.

Додамо, що Верховний Суд вирішив, що індивідуальний інтерес людини (відмова від щеплення) не можна ставити вище загального інтересу суспільства - не хворіти інфекційними хворобами.

У постанові ВСУ сказано, що "завданням держави є забезпечення дотримання оптимального балансу між реалізацією права дитини на дошкільну освіту та інтересами інших дітей".

Щеплення дітям

Відзначається, що схожу справу вже розглядав Європейський суд з прав людини. У 2012 році у справі "Соломахін проти України" суд вирішив, що обов'язкове щеплення, як примусовий медичний захід, є втручанням в гарантований пунктом 1 статті 8 Конвенції про захист прав людини і основних свобод право на повагу до приватного життя особи, включаючи в себе фізичну і психологічну недоторканність особи.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні 2018 року Міністерство охорони здоров'я і Міністерство освіти і науки України направили главам усіх обласних державних адміністрацій офіційний лист, в якому постановили не допускати невакцинованих дітей до навчальних закладів.

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