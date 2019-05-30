Головна Новини
Мова Язык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» в м. Полтава Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
City Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит
ORTO lineORTO lineORTO lineORTO line

/Новини медицини

Верховний суд України заборонив невакцинованим дітям ходити у садки

1.5тЧитати матеріал російською

Верховний суд України постановив, що невакцинованій дитині не можна відвідувати дитячий сад.

Про це сказано в рішенні суду від 17 квітня 2019 року. ВСУ не задовольнив позов матері, яка відстоювала своє право відводити до дошкільного навчального закладу дитину без обов'язкових щеплень (правець, дифтерія, коклюш і т.д.), передає "Українська правда".

Відзначимо, що ще в червні 2016 року українка звернулася до суду з вимогою не перешкоджати її нещепленій дитині в здобутті дошкільної освіти. Спершу її позов був задоволений рішенням Славутського міськрайонного суду Хмельницької області.

Новини
Щеплення для дорослих: як убезпечити себе від кору

Однак у 2017 році дошкільно-навчальний заклад подало апеляційну скаргу, яка була задоволена. Але рішення суду першої інстанції скасовано та прийнято нове рішення, яким у задоволенні позову відмовлено.

Додамо, що Верховний Суд вирішив, що індивідуальний інтерес людини (відмова від щеплення) не можна ставити вище загального інтересу суспільства - не хворіти інфекційними хворобами.

У постанові ВСУ сказано, що "завданням держави є забезпечення дотримання оптимального балансу між реалізацією права дитини на дошкільну освіту та інтересами інших дітей".

Щеплення дітям

Щеплення дітям

Відзначається, що схожу справу вже розглядав Європейський суд з прав людини. У 2012 році у справі "Соломахін проти України" суд вирішив, що обов'язкове щеплення, як примусовий медичний захід, є втручанням в гарантований пунктом 1 статті 8 Конвенції про захист прав людини і основних свобод право на повагу до приватного життя особи, включаючи в себе фізичну і психологічну недоторканність особи.

Новини
На Рівненщині щеплення вбила немовля

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні 2018 року Міністерство охорони здоров'я і Міністерство освіти і науки України направили главам усіх обласних державних адміністрацій офіційний лист, в якому постановили не допускати невакцинованих дітей до навчальних закладів.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "вакцинація" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
вакцинаціяВакцинація в Україні
Місце
Україна
Теги
щепленнядітиВерховний суд Украины
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
2
0
Смішно
1
Цікаво
3
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Грушецька Варвара
Грушецька Варвара
У випадку відмови від щеплення пот рібно зобов'язати батьків забезпечити своїм дітям індивідуальне навчання та не наражати наможливість захворіти інших дітей
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Консультації лікарів

Препарати

НовинкиПопулярнеРекомендуємо

Лабораторії

Коснультація on-line

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини