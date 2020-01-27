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"Вчепився в руку зубами!" Київська лікарня відмовила пацієнтці в щепленні: спалахнув скандал

1.2т
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Українці Вікторії Літвяковій в Київській міській клінічній лікарні №1 відмовили зробити щеплення від правця.

Киянка розповіла в Facebook, що її вкусив домашній кіт, від чого її рука сильно опухла, і вона звернулася за медичною допомогою.

"Сиділи з ним у ванній, я його гладила, і тут він раптово вчепився мені в руку зубами ... Вранці опухла вся кисть. Терапевт, а потім і хірург сказали, що виглядає все дуже не надто. Як мінімум я на 10 уколах сильного антибіотика, як максимум потрібна буде операція. Ще однією обов'язковою рекомендацією було з'їздити в травмпункт і зробити щеплення від правця. Так як мені щеплення робили в 16 років, то мені потрібна половина дози, у зв'язку з укусом тварини", – поділилася вона.

Київська міська клінічна лікарня №1

Київська міська клінічна лікарня №1

Однак в травмпункті лікарні їй відмовилися робити щеплення, мотивуючи це тим, що постраждалій вже надали першу медичну допомогу.

"Щеплення роблять раз в 10 років, і термін придатності вашої ще повинен діяти 3 роки. Якщо щось не влаштовує, то можете піти в поліклініку, записатися до лікаря і якщо він вирішить, що потрібне щеплення, то тоді зроблять", – згадувала дівчина слова лікарів.

Літвякова обурювалася, що "ще рік тому всюди кричали, що щеплення доступні для всіх".

"Чим закінчиться ця історія я поки без поняття, але куди пішли мої податки, якщо мені відмовили в медичній допомозі?" – підсумувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Київському центрі крові забили тривогу, так як там практично закінчилися запаси крові по всіх групах.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
тварини медицина щеплення
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