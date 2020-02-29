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Вчені зробили сенсаційне відкриття в лікуванні цукрового діабету

1.2т
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Вчені знайшли спосіб, який допоможе побороти складні форми такого поширеного захворювання, як цукровий діабет.

Відкриття належить фахівцям Вашингтонського університету. Про це повідомляє видання Science Alert.

Так, під час їхнього дослідження був визначений спосіб змусити плюрипотентні клітини, здатні перетворюватися в будь-які тканини організму, трансформуватися в бета-клітини підшлункової залози, які виробляють інсулін.

Вчені знайшли новий спосіб назавжди побороти діабет

Вчені знайшли новий спосіб назавжди побороти діабет

"Коли модифіковані клітини пересаджували мишам із важкою формою діабету, стан тварин швидко покращився. Протягом двох тижнів рівень глюкози в крові гризунів нормалізувався і залишався низьким упродовж багатьох місяців", – заявили вчені.

За їхніми словами, новий метод дозволяє зменшити кількість побічних клітин інших типів, що утворюються із плюрипотентних.

Людські інсулін-секретуючі бета-клітини під мікроскопом

Людські інсулін-секретуючі бета-клітини під мікроскопом

sciencealert.com

Зазначається, що разом із бета-клітинами часто формуються інші клітини підшлункової залози й печінки. Вони не є шкідливими, але й не грають ролі в контролі глюкози, а також обмежують лікувальний ефект від стовбурових клітин.

Фахівці переконані, що результати дослідження допоможуть розробити ефективне лікування діабету в майбутньому, якщо експерименти успішно пройдуть за участю людей.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як розпізнати цукровий діабет за найголовнішими симптомами.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Дослідження вчених
Місце
США
Теги
медицина діабет
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