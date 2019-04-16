Вчені знайшли засіб проти смертельних хвороб мозку

Міжнародна група вчених зробила важливе відкриття, яке допоможе в боротьбі з такими невиліковними захворюваннями, як хвороба Альцгеймера, хорея Хантінгтона і спиноцеребелярна атаксія.

Дослідники виявили білковий комплекс, який перешкоджає формуванню білкових агрегатів, що спостерігалися при невиліковних нейродегенеративних захворюваннях, передає "Лента".

Поліпептид-асоційований комплекс (NAC) є шаперон, тобто його функція - відновлення правильної структури білків і ліквідація з'єднань з дефектною структурою. Вчені показали, що він розпізнає схильні до агрегації типи білків, включаючи ті, що містять поліглутамін (PolyQ), і перешкоджає формуванню бляшок, пов'язаних з пошкодженням нервових тканин.

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Дослідники проаналізували нервові клітини мишей, в яких був знижений рівень NAC. Виявилося, що в них активно утворювалися токсичні форми PolyQ-білків, що призводило до пошкоджень органел. Вчені визначили, що ключову роль в запобіганні появи агрегатів грає зв'язуються з рибосомами субодиниця N-βNAC.

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