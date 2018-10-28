Вчені знайшли спосіб уникнути раку: що треба їсти

Вчені довели, що вживання в їжу органічних продуктів знижує ризик виникнення деяких видів раку.

Про це пише The Independent. У дослідженні французьких вчених, що проходило з 2009-го по 2016 рік, брали участь близько 70 тисяч осіб. Випробовуваних розділили на чотири групи в залежності від частки органічних продуктів в раціоні. Враховувалися також інші фактори, що впливають на ризик розвитку онкології.

З'ясувалося, що ті, хто вживав органічні продукти найчастіше, на 25 відсотків менше були схильні до ризику виникнення пухлини. Проте на ймовірність появи раку кишечника або простати подібна дієта не вплинула.

На думку авторів дослідження, цей результат може бути пов'язаний з тим, що в організм людей, що вживають багато органічних продуктів, потрапляє менше залишків пестицидів і медикаментів, які використовуються в сільському господарстві.

"Якщо результати підтвердяться, заохочення вживання органічних продуктів населенням в цілому може стати частиною стратегії по профілактиці раку", - заявила одна з авторів дослідження Жюлі Бодрі.

Органічна продукція - це біопродукти, вироблені без використання пестицидів, синтетичних мінеральних добрив, регуляторів росту, штучних харчових добавок, а також генетично модифікованих компонентів.

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