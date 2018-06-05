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Вчені знайшли "ключ": створена вакцина від третини всіх відомих штамів ВІЛ

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Американським вірусологів вдалося створити експериментальну вакцину, що прищеплює імунітет до 30% відомих штамів ВІЛ, і перевірити її роботу на мишах і макаках.

"Мої колеги знайшли "ахіллесову п'яту" в структурі вірусу, що дозволило їм створити нову і потенційно дуже сильну вакцину. Це дослідження стане першим кроком на шляху до створення безпечної і дійсно надійної методики захисту від ВІЛ", - цитує РІА Новини директора Національного інституту по вивченню алергії і інфекцій в Бетесді (США) Ентоні Фаучи.

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У журналі Nature Medicine повідомляється, що "ключем" до створення нової вакцини стало відкриття незвичайного антитіла, що отримало ім'я N123-VRC34, в крові одного з носіїв вірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL , раніше в США створили препарат, що пригнічує ВІЛ .

Місце
США
Об'єкти
ВІЛвірус
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