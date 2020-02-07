Вчені вперше розкрили всі секрети раку й анонсували прорив у медицині

Вченим із різних країн вперше вдалося повністю розшифрувати генетичну інформацію 38 видів ракових клітин. Це дозволить більш успішно лікувати пацієнтів.

Як повідомляє ВВС, науковці склали вичерпний каталог мутацій ДНК, які провокують онкозахворювання. Безпрецедентне дослідження "Аналіз повного генома всіх видів раку" (PCAWG) за участю майже 1,3 тисячі генетиків із 37 держав тривало понад 10 років.

Фахівці підкреслили, що причини виникнення раку можна порівняти з пазлом, який складається зі 100 тисяч фрагментів.

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"За допомогою зібраної інформації про походження й розвиток пухлин ми можемо розробити нові способи ранньої діагностики раку, більш цілеспрямовані методи терапії – і успішніше лікувати пацієнтів", – розповів член координаційного комітету PCAWG Лінкольн Стайн.

Як зазначає видання, причиною будь-якого раку є мутації в ДНК, але мало що відомо про те, де й чому відбувається злам генетичного коду, який провокує виникнення ракових пухлин. Вчені повністю розшифрували генетичну інформацію ракових клітин майже 2,8 тисяч пацієнтів, які хворіють на 38 різних видів онкологічних захворювань.

В підсумку вдалося зробити кілька десятків відкриттів, які стосуються як кількості і точного розташування так званих драйверних мутацій, так і несподіваних генетичних збігів у ракових клітинах різних тканин. Зокрема, з'ясувалося, що схильність до деяких видів онкологічних недуг може формуватися за кілька десятиліть до встановлення діагнозу, іноді це відбувається в дитячому віці.

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