Вчені виявили смертельно небезпечні ліки від серця

Препарати проти стенокардії, що містять ніфедипін, які повинні були допомогти роботі серця, насправді можуть бути небезпечними та викликати його повну зупинку.

До таких висновків прийшли європейські кардіологи, результати дослідження яких опубліковані на сайті EurekAlert.

Вчені проаналізували дані про здоров'я понад 10 тисяч осіб, вивчивши вплив ніфедипіну, дігіропірідіну і амлодипіну на серцево-судинну систему.

З'ясувалося, що споживання високих доз ніфедипіну (більше 60 мг на день) пов'язане з підвищеним ризиком зупинки серця. Якщо ж ліки замість ніфедипіну містить дігіропірідін і амлодипін, побоюватися не варто.

"Нифедипин і амлодипін часто використовуються багатьма кардіологами та іншими лікарями, і вибір часто залежить від уподобань лікаря й особистого досвіду", — розказав доктор Ханно Тан з Академічного медичного центру Амстердама.

Він підкреслив, що раніше всі три речовини вважалися однаково безпечними для людини.

pexels.com

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно:

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!