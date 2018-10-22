Працює, як справжній: вчені виростили 3D-модель мозку

Нейрофізіологи виростили робочу 3-D модель головного мозку з індукованих плюрипотентних стовбурових клітин (ІПСК).

Результати досліджень, проведених вченими з Університету Тафтса, опублікував журнал ACS Biomaterials Science&Engineering.

Застосування стовбурових клітин у вирощуванні органоїдів, спеціалізованих структур у клітинах живих організмів, нервової тканини не є чимось особливим. Але часто, цей процес досить складний - тканини стають щільними кластерами, що не дозволяє кисню циркулювати і не дає вибирати окремі клітини зберігаючи тримірну структуру.

Проте, створена дослідникими модель мозку практично повністю відповідає оригінальному органу. Використання індукованих плюрипотентних стовбурових клітин дозволило фахівцям створити різноманітні культури тканин, включаючи звичайні нейрони і астрогліальні клітини, які, взаємодіючи між собою, сформували нейронну мережу.

Інтегрувати ІСПК в тримірну конструкцію мережі дозволяє нова модель "каркасу" у вигляді фібрину і фібриногену, за якими відбувається розподіл клітин.

Такий спосіб створення нейромереж дозволить детально вивчити нейрофізіологічні особливості організму і виявляти біомаркери нейродегенеративних захворювань на ранніх стадіях. Вчені припускають, що вдосконалення технології дасть можливість створювати клітини-мішені, для лікарських препаратів проти захворювань головного мозку.

"Зростання нейронних мереж підтримується і дуже послідовне у тримірних моделях тканин, незалежно від того, використовуємо ми клітини здорових людей чи клітини хворих Альцгеймером або Паркінсоном, - пояснює дослідник з Університету Тафтса Вільям Кентлі. - Це надає нам надійну платформу для вивчення різних хвороб і здатність довше спостерігати за тим, що відбувається з клітинами".

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