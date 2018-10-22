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/Новини медицини

Працює, як справжній: вчені виростили 3D-модель мозку

2.1тЧитати матеріал російською

Нейрофізіологи виростили робочу 3-D модель головного мозку з індукованих плюрипотентних стовбурових клітин (ІПСК).

Результати досліджень, проведених вченими з Університету Тафтса, опублікував журнал ACS Biomaterials Science&Engineering.

Застосування стовбурових клітин у вирощуванні органоїдів, спеціалізованих структур у клітинах живих організмів, нервової тканини не є чимось особливим. Але часто, цей процес досить складний - тканини стають щільними кластерами, що не дозволяє кисню циркулювати і не дає вибирати окремі клітини зберігаючи тримірну структуру.

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Проте, створена дослідникими модель мозку практично повністю відповідає оригінальному органу. Використання індукованих плюрипотентних стовбурових клітин дозволило фахівцям створити різноманітні культури тканин, включаючи звичайні нейрони і астрогліальні клітини, які, взаємодіючи між собою, сформували нейронну мережу.

Інтегрувати ІСПК в тримірну конструкцію мережі дозволяє нова модель "каркасу" у вигляді фібрину і фібриногену, за якими відбувається розподіл клітин.

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Такий спосіб створення нейромереж дозволить детально вивчити нейрофізіологічні особливості організму і виявляти біомаркери нейродегенеративних захворювань на ранніх стадіях. Вчені припускають, що вдосконалення технології дасть можливість створювати клітини-мішені, для лікарських препаратів проти захворювань головного мозку.

"Зростання нейронних мереж підтримується і дуже послідовне у тримірних моделях тканин, незалежно від того, використовуємо ми клітини здорових людей чи клітини хворих Альцгеймером або Паркінсоном, - пояснює дослідник з Університету Тафтса Вільям Кентлі. - Це надає нам надійну платформу для вивчення різних хвороб і здатність довше спостерігати за тим, що відбувається з клітинами".

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, вчені розповіли про користь популярної дієти, яка уповільнює старіння мозку.

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Valitov Farid
Valitov Farid
Саморегуляция и профилирование свойственны стволовым клеткам, но сверхточные задачи формирования тканей настоящего мозга возможны лишь в процессе контролируемого развития эмбриона в утробе матери. Модель мозга, созданная учеными Университета Тафтса, может лишь претендовать на моделирование псевдотканевых процессов в клеточных структурах, лишенных поддержки иммунной системы нормального организма. Исследование таких структур не будет иметь статус выше статуса "in vitro"/"в пробирке"...
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