Вчені спростували користь помірного споживання алкоголю

Вчені з Пекінського університету прийшли до висновку, що навіть помірне вживання алкоголю збільшує ризик серцево-судинних захворювань.
Згідно з результатами дослідження, одна або дві порції алкоголю на день збільшують ризик інсульту на 10% і 15% відповідно, а чотири порції – на 35%, передає "Лента.ру".
Під однією порцією алкоголю мається на увазі келих вина, пляшка пива або чарка міцного алкоголю.
"Помірне вживання алкоголю ніяк не захищає. Навіть у таких кількостях алкоголь підвищує ризик виникнення інсульту", – повідомив один з авторів дослідження Чженмін Чень.
У Пекінському університеті підкреслили, що у азіатів генетично знижена толерантність до алкоголю, тому не можна екстраполювати отримані результати на все населення Землі. За їх словами, необхідно провести дослідження і на інших популяціях.
У відповідній науковій роботі взяли участь понад 500 тисяч осіб з 10 регіонів Китаю.Спостереження тривало близько 10 років.
Піддослідні фіксували кожен випадок вживання алкоголю, а вчені перевіряли їх на наявність серцево-судинних захворювань, включаючи ішемічний інсульт, внутрішньомозковий крововилив та інфаркт міокарда.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше медики підтвердили, що вживання алкоголю під час грудного вигодовування призводить до порушень розвитку мозку у дітей.
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