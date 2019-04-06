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/Новини медицини

Вчені спростували користь помірного споживання алкоголю

1.8тЧитати матеріал російською

Вчені з Пекінського університету прийшли до висновку, що навіть помірне вживання алкоголю збільшує ризик серцево-судинних захворювань.

Згідно з результатами дослідження, одна або дві порції алкоголю на день збільшують ризик інсульту на 10% і 15% відповідно, а чотири порції – на 35%, передає "Лента.ру".

Під однією порцією алкоголю мається на увазі келих вина, пляшка пива або чарка міцного алкоголю.

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"Помірне вживання алкоголю ніяк не захищає. Навіть у таких кількостях алкоголь підвищує ризик виникнення інсульту", – повідомив один з авторів дослідження Чженмін Чень.

У Пекінському університеті підкреслили, що у азіатів генетично знижена толерантність до алкоголю, тому не можна екстраполювати отримані результати на все населення Землі. За їх словами, необхідно провести дослідження і на інших популяціях.

У відповідній науковій роботі взяли участь понад 500 тисяч осіб з 10 регіонів Китаю.Спостереження тривало близько 10 років.

Піддослідні фіксували кожен випадок вживання алкоголю, а вчені перевіряли їх на наявність серцево-судинних захворювань, включаючи ішемічний інсульт, внутрішньомозковий крововилив та інфаркт міокарда.

Вчені спростували користь помірного споживання алкоголю

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше медики підтвердили, що вживання алкоголю під час грудного вигодовування призводить до порушень розвитку мозку у дітей.

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Китай
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