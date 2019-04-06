Вчені спростували користь помірного споживання алкоголю

Вчені з Пекінського університету прийшли до висновку, що навіть помірне вживання алкоголю збільшує ризик серцево-судинних захворювань.

Згідно з результатами дослідження, одна або дві порції алкоголю на день збільшують ризик інсульту на 10% і 15% відповідно, а чотири порції – на 35%, передає "Лента.ру".

Під однією порцією алкоголю мається на увазі келих вина, пляшка пива або чарка міцного алкоголю.

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"Помірне вживання алкоголю ніяк не захищає. Навіть у таких кількостях алкоголь підвищує ризик виникнення інсульту", – повідомив один з авторів дослідження Чженмін Чень.

У Пекінському університеті підкреслили, що у азіатів генетично знижена толерантність до алкоголю, тому не можна екстраполювати отримані результати на все населення Землі. За їх словами, необхідно провести дослідження і на інших популяціях.

У відповідній науковій роботі взяли участь понад 500 тисяч осіб з 10 регіонів Китаю.Спостереження тривало близько 10 років.

Піддослідні фіксували кожен випадок вживання алкоголю, а вчені перевіряли їх на наявність серцево-судинних захворювань, включаючи ішемічний інсульт, внутрішньомозковий крововилив та інфаркт міокарда.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше медики підтвердили, що вживання алкоголю під час грудного вигодовування призводить до порушень розвитку мозку у дітей.

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