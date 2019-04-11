Вчені розповіли, як просто подолати старіння мозку

Канадські вчені з Альбертського університету виявили основні фактори, які стримують старіння мозку і розвиток хвороби Альцгеймера.

Дослідження проводили для людей, чий вік старше 55 років, передає EurekAlert.

Нова наукова робота показала, що центральна нервова система найповільніше старіє у людей (найчастіше жінок), освічених і залучених у соціальну активність, наприклад, організацію званих вечерь. Крім того, такі люди схильні до пізнання і навчання, включаючи користування комп'ютером та вивчення другої мови.

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При цьому гарну пам'ять у людей 55-75 років зв'язали з низькою частотою серцевих скорочень, близьким до нормального індексу маси тіла, здатності до догляду за собою. Також важливо мати супутника по життю (дружину або чоловіка).

Погіршення пам'яті спостерігалося у тих, хто виявляв низьку пізнавальну активність, мав високу частоту серцевих скорочень, не доглядав за собою і не займався соціальною діяльністю.

Здорова старість

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