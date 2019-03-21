Вчені пояснили феномен "часу, що летить"

Вчені зі США розповіли, що з віком мозок людини повільніше отримує й обробляє інформацію, тому в дитинстві дні здаються дуже довгими, а з віком вони стають "коротшими".

Це дослідження провела група вчених під керівництвом фізика Едріана Бежана, передає MedicalXpress.

"Люди часто дивуються з того, як, за їхніми спогадами, довго тривали дні в роки юності. Але справа не в тому, що їх переживання тоді були набагато глибшими або значнішими. Просто в юності їх мозок обробляв інформацію швидше", – йдеться в повідомленні.

Вчений пояснив це явище фізичними змінами в старіючому організмі людини. З роками сплетення нервів і нейронів збільшуються в розмірах та ускладнюються. Це призводить до того, що шляхи проходження сигналів між ними подовжуються.

Причому ці шляхи не тільки старіють разом з тілом, а й деградують, через що зростає сила опору потоку електричних сигналів. Все це і призводить до зменшення швидкості, з якою нові отримані мозком образи обробляються.

Як приклад Бежан наводить немовлят, очі яких рухаються інтенсивніше, ніж у літніх людей. Малюки обробляють зображення швидше, ніж дорослі. Люди похилого віку за такий же відрізок часу переглядають менше нових зображень, тому їм і здається, що час летить швидше.

Феномен "летить часу" medikforum.ru

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