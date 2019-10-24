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Вчені показали, що буде з людиною після 20 років роботи в офісі. Фото

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У Великобританії вчені показали, як приблизно буде виглядати людина після 20 років роботи в офісі.

Була представлена модель жінки, яку назвали Емма, передає Metro.

"У майбутньому працівники будуть страждати від проблем зі здоров'ям нітрохи не менше тих, які трудилися ще до промислової революції", – розповів експерт із поведінки Вільям Хаєм.

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Спеціаліст підготував звіт "Колега майбутнього", в якому дав рекомендації щодо поліпшення постави та інші поради на кшталт регулярних перерв на прогулянки.

Модель Емма була розроблена на основі результатів досліджень Хаєма. Як у людини, яка провела більшу частину свого життя, сидячи перед комп'ютером, її постава погіршилася. Також у неї спостерігається варикозне розширення вен і сухі червоні очі.

"Роботодавцям та працівникам потрібно терміново вирішувати проблему поганого стану здоров'я через умови праці", – наголосив Хаєм.

Модель Емма і Вільям Хаєм

Модель Емма і Вільям Хаєм

Metro

Модель Емма

Модель Емма

Metro

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені з'ясували, що знервовані рухи активізують клітини мозку і допомагають думати.

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Великобританія
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