Вчені назвали найстрашнішу і лякаючу тварину в світі

Павуки виявилися найстрашнішими і такими, що викликають огиду, тваринами в світі.

Відповідне дослідження провели психологи з Національного інституту психічного здоров'я і Карлова університету в Чехії, передає British Journal of Psychology.

У дослідженні взяли участь 1800 дорослих, середній вік яких 33 роки. При показі фото 20 тварин вони повинні були оцінити свій переляк і одразу за п'ятибальною шкалою. На першому місці опинилися павуки – 4,39 бала за страх і 4,47 за огиду. Отруйні змії отримали 4,34 бали за страх.

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Павуки

Змії

Також великий страх люди відчувають перед биками – 3,84 бала. Найменше люди бояться равликів – 1,15 балів, риб – 1,15 балів і кішок – 1,24 бала.

Бики

Лідерами за огидністю стали паразити: солітер – 4,83 бала, воша – 4,83 бала і круглий хробак – 4,79 бала. Автори дослідження пояснюють це тим, що ці істоти можуть переносити серйозні захворювання: тиф, цистицеркоз та аскаридоз.

Відзначається, що лише дев'ять із 24 тварин отримали високі бали по обох шкалах – страху і відрази. Це таргани, отруйні та неотруйні змії, воші, круглі черв'яки, павуки, солітери, оси і опариші.

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