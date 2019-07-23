Допоможе тату: вчені представили нове ноу-хау для діабетиків

Вчені розробили спеціальні татуювання, які можуть змінювати колір у відповідь на зміни рівня цукру в крові.

Дослідження, проведене в Технічному університеті Мюнхена (Німеччина), показало, що даний спосіб дозволяє моніторити три параметри: глюкозу, альбумін і кислотність (рН). Про це повідомляє La Repubblica.

Ін'єкційні колориметричні датчики здатні вимірювати концентрації трьох біомаркерів в міжклітинній рідині (водний розчин між клітинами тканини). Вони виступають в якості діагностичного дисплею.

Ці показники були обрані через свою інформативність. Так, низькі концентрації альбуміну в крові можуть свідчити про проблеми з нирками або печінкою, а високі – про проблеми з серцем. Глюкоза – важливий параметр, який повинен постійно контролюватися у пацієнтів, які страждають на діабет. Зміни рівня pH в крові можуть бути викликані алкалозом або ацидозом.

Нові татуювання були протестовані на деяких зразках тканин свиней, наступним кроком буде їх тестування на моделях тварин на предмет ефективності та безпеки.

Тату, що реагують на зміни рівнів альбуміну, глюкози і рН Скріншот onlinelibrary.wiley.com

Як писав MedOboz, що датчик рівня глюкози в крові від Nemaura Medical отримав європейське схвалення. Це одноразовий пластир, що кріпиться на руку.

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