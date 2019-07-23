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/ Новини медицини

Допоможе тату: вчені представили нове ноу-хау для діабетиків

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Вчені розробили спеціальні татуювання, які можуть змінювати колір у відповідь на зміни рівня цукру в крові.

Дослідження, проведене в Технічному університеті Мюнхена (Німеччина), показало, що даний спосіб дозволяє моніторити три параметри: глюкозу, альбумін і кислотність (рН). Про це повідомляє La Repubblica.

Ін'єкційні колориметричні датчики здатні вимірювати концентрації трьох біомаркерів в міжклітинній рідині (водний розчин між клітинами тканини). Вони виступають в якості діагностичного дисплею.

Ці показники були обрані через свою інформативність. Так, низькі концентрації альбуміну в крові можуть свідчити про проблеми з нирками або печінкою, а високі – про проблеми з серцем. Глюкоза – важливий параметр, який повинен постійно контролюватися у пацієнтів, які страждають на діабет. Зміни рівня pH в крові можуть бути викликані алкалозом або ацидозом.

Нові татуювання були протестовані на деяких зразках тканин свиней, наступним кроком буде їх тестування на моделях тварин на предмет ефективності та безпеки.

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Тату, що реагують на зміни рівнів альбуміну, глюкози і рН

Тату, що реагують на зміни рівнів альбуміну, глюкози і рН

Скріншот onlinelibrary.wiley.com

Як писав MedOboz, що датчик рівня глюкози в крові від Nemaura Medical отримав європейське схвалення. Це одноразовий пластир, що кріпиться на руку.

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Тема
здоров'я
Місце
Німеччина Мюнхен
Тег
діабет
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