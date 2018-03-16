Вчені: кава допомагає швидко схуднути

Кава відома своєю підбадьорливою властивістю, тому його шанувальників не злічити. При цьому міфи про шкоду пробуджуючого напою вже давно розвінчано.

Нещодавно вчені провели дослідження і довели ще один корисний ефект від вживання кави, передає MailOnline. Дослідники з'ясували - кофеїн сприяє схудненню.

Як показали результати роботи медиків, кава допомагає боротися з почуттям голоду, оскільки речовини, що в ній містяться, блокують мозкові центри, пов'язані з апетитом.

Крім того, кава має властивість прискорювати обмін речовин, що особливо важливо для людей старше 35 років (в цьому віці обмін речовин сповільнюється).

Вчені відзначають, що в тримісячному дослідженні брали участь 47 осіб. На початку експерименту вони на місяць відмовилися від кави, потім протягом наступного місяця вживали по чотири чашки кави в день, третій місяць - пили по вісім чашок кави.

Протягом всього періоду учасникам проводили сотні аналізів крові.

В результаті з'ясувалося, що по закінченню дослідження у всіх показниках здоров'я учасників відстежувалася позитивна динаміка.

Більш того, підсумовуючи результати своєї роботи, вчені також встановили, що кава допомагає виводити з організму стероїди.

Вчені при цьому закликають не пестаратися з кавової дієтою, оскільки в надлишку кофеїн перевантажує роботу серцево-судинної системи і може призвести до негативних наслідків.

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