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Вчені: кава допомагає швидко схуднути

5.6тЧитати новину російською

Кава відома своєю підбадьорливою властивістю, тому його шанувальників не злічити. При цьому міфи про шкоду пробуджуючого напою вже давно розвінчано.

Нещодавно вчені провели дослідження і довели ще один корисний ефект від вживання кави, передає MailOnline. Дослідники з'ясували - кофеїн сприяє схудненню.

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Як показали результати роботи медиків, кава допомагає боротися з почуттям голоду, оскільки речовини, що в ній містяться, блокують мозкові центри, пов'язані з апетитом.

Крім того, кава має властивість прискорювати обмін речовин, що особливо важливо для людей старше 35 років (в цьому віці обмін речовин сповільнюється).

Вчені відзначають, що в тримісячному дослідженні брали участь 47 осіб. На початку експерименту вони на місяць відмовилися від кави, потім протягом наступного місяця вживали по чотири чашки кави в день, третій місяць - пили по вісім чашок кави.

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Протягом всього періоду учасникам проводили сотні аналізів крові.

В результаті з'ясувалося, що по закінченню дослідження у всіх показниках здоров'я учасників відстежувалася позитивна динаміка.

Більш того, підсумовуючи результати своєї роботи, вчені також встановили, що кава допомагає виводити з організму стероїди.

Вчені при цьому закликають не пестаратися з кавової дієтою, оскільки в надлишку кофеїн перевантажує роботу серцево-судинної системи і може призвести до негативних наслідків.

"МедОбоз" раніше розповідав про те, як правильно пити каву.

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