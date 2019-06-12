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/Неврологія

Вчені довели, що кава лікує важкі невиліковні хвороби

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Міцна чорна кава допомагає боротися з генетичною патологією, яка викликає порушення роботи м'язів.

Як повідомляє MedicalXpress, унікальний випадок стався у Франції з 11-річним хлопчиком, який страждав дискінезією – дефект в гені ADCY5, що провокує мимовільні рухи рук, ніг та обличчя.

Батьки дитини розповіли, що були впевнені, що кава допомагає запобігати нападам. Коли вони помилково купили капсули еспресо без кофеїну, симптоми захворювання різко загострилися. Чотири дні хлопчика мучили м'язові спазми. Тільки після того, як батьки зрозуміли свою помилку і дали йому каву з кофеїном, напади припинилися.

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"Це одна з тих неймовірних випадковостей, якими всіяна історія медицини", – розповіла доктор Еммануель Фламан-Розі з лікарні Пиття-Сальпетрієр в Парижі.

Відзначається, що раніше вчені не проводили дані досліди, так як дослідження могло б бути неетичним. Адже пацієнтам, які б приймали плацебо, загрожували б гострі болі та дискомфорт.

Додамо, що діагноз дискінезія зустрічається приблизно у однієї людини з мільйона і поки залишається невиліковним.

Кава

Кава

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені досвідченим шляхом встановили, що всього кілька чашок кави в день можуть зробити життя людини довшим на кілька років.

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Місце
Франція
Теги
каваздоров'яхворобимедицина
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Федорова Алена
Федорова Алена
Спаcибо всeм тeм, ктo пoкaзал мнe этот сайт WWW.PLANOSPOTIFY.COM/macyiem Проcто прoйдя опроc полyчила пoчти полyгодoвyю зapплaтy)) Пoльзyйтecь, пока есть возможнoсть=)
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