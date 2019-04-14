Вбиває 60% людей: в світі забили на сполох через смертоносний супергрибок

Медики забили тривогу через небезпечний грибкок Candida, який раніше отримав назву C. Auris.

Як передає National Geographic, він був відкритий в 2009 році, коли ним захворіла літня японка. Грибок довгий час знаходився в "сплячій" фазі. Але вже в 2011 році мікроорганізм дріжджового типу з'явився в Південній Кореї і ряді країн Азії, а в 2013-му в США.

За даними медиків, супергрибок не боїться жодного з сучасних типів антибіотиків, але здатний викликати смертельну хворобу.

За даними видання, в США підтверджені 587 випадків зараження. Новий мікроорганізм стійкий до антибіотиків і вбиває 60% хворих.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні виявили спалах туляремії, від якої в країні поки що немає вакцин і ліків.

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