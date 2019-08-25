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"Вбирає" хвороби, як губка: названа найнебезпечніша група крові

1.3т Читати матеріал російською

Люди з четвертою негативною групою крові значно частіше за інших страждають від онкологічних захворювань.

До такого висновку прийшли вчені Гарвардського університету після низки масових досліджень, пише Медікфорум.

Вони довели, що AB (IV) Rh з негативним резусом є найнебезпечнішою групою крові. Володарів цієї групи на нашій планеті всього 8%.

Названа найнебезпечніша група крові

Названа найнебезпечніша група крові

колаж

За словами вчених, у таких людей рідко бувають діти, а якщо вони і народжуються, то лише одностатеві. Жінки з четвертою негативною групою більш схильні до ракових захворювань.

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Названа група крові, невразлива для раку

Схоже дослідження провели і вчені Університету Вермонта. Вони встановили, що у власників групи крові AB (IV) Rh- частіше фіксуються проблеми з мисленням і пам'яттю, зміна мозку, підвищений ризик розвитку недоумства, інсультів і деменції. У них знижений імунітет і вони здатні вбирати, як губка, різні хвороби.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стверджувалося, що найнебезпечнішою групою крові є перша. На думку японських вчених, її власники найбільш уразливі при різних травмах. У цієї групи крові погане згортання і тому вищий ризик померти від кровотечі.

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