Важливість вітамінів та антиоксидантів у пандемічний сезон простудних захворювань

Важкість перебігу вірусних та бактеріальних захворювань залежить від нашого імунітету. Відомо, що антиоксиданти (у т.ч. вітаміни) сприяють підтримці імунітету та уповільненню процесу старіння клітин. Звичайно, рівень антиоксидантів залежить від багатьох факторів: чи достатньо збалансоване наше харчування, чи якісні продукти мі вживаємо, впливають також сезонний дефіцит вітамінів, потреба в них збільшується при інтенсивному навантаженні та стресах.

Що відомо про противірусний та протипростудний ефект вітамінів та антиоксидантів?

Віт. С – сильний антиоксидант, має позитивний вплив на всі ланки імунної системи: підтримує природні клітини – кілери (Т-клітини), що знешкоджують інфекційні агенти та злоякісні клітини; нейтрофіли (які борються з бактеріальною інфекцією) та лімфоцити (що продукують антитіла і мають противірусну дію). Вітамін С змкншує важкість та тривалість інфекцій дихальних шляхів. Імунні клітини потребують вітамін С для продукції білків, які захищають наш організм від вірусних атак. Міститься в цитрусових, болгарському перцю, полуниці, броколі

Віт. Е –антиоксидант та необхідний компонент для життєдіяльності клітин імунної системи. Покращує опірність організму бактеріальним та вірусним інфекціям, підвищує концентрацію захисних антитіл та збільшує вироблення захисних клітин- кілерів. Джерела: насіння соняшнику та свіжа соняшникова олія, мигдаль, фундук, авокадо, лосось.

Віт. D контролює імунозапальну реакцію за рахунок впливу на природні Т- кілери та прискорення синтезу протизапальних речовин – медіаторів. Ризик захворіти гострими респіраторними вірусними інфекціями вище, якщо рівень вітаміну D в організмі людини недостатній. В світі та в Україні реєструють недостатність вітаміну D у більшості населення, незважаючи не те, що він може вироблятися в шкірі під впливом сонця. Джерела: риба (лосось, сардина, тунець), риб´ячий жир та гриби.

Каротиноїди (лютеїн та зеаксантин) – забезпечують антиоксидантний захист та підтримують як вироблення, так і функцію лімфоцитів (захисників у протидії вірусам), а також стимулюють продукцію ними антитіл. Містяться в шпинаті, броколі, капусті кале, кукурудзі

Селен – антиоксидант, який контролює імунітет завдяки виявленню та знешкодженню вірусів та бактерій. Його дефіцит пов’язують з порушенням імунітету та підвищеною схильністю до вірусних інфекцій. В Україні рівень селену у ґрунті низький, що призводить до недостатньої його кількості в продуктах харчування. Міститься в бразильських горіхах, часнику, рибі, свинині, брунатному рисі

Цинк – при його дефіциті страждають одразу декілька ланок імунітету – імунні клітини, зменшується кількість Т-клітин, лімфоцитів та вироблених ними антитіл. Є дослідження стосовно прямої антивірусної дії цинку: in vitro (у пробірці) здатний порушувати реплікацію вірусної РНК, пригнічуючи розмноження декількох видів вірусів, з коронавірусом включно. Джерела: м'ясо, молюски, бобові, насіння

Ідея для створення ілюстрації взята з сайту

Отже, в період пандемії вірусних простудних захворювань необхідно:

дотримуватись протиепідемічних заходів (перебування вдома),

часто мити руки милом/обробляти спиртовим розчином,

не торкатися очей, носа і рота,

дотримуватись дистанції з людьми,

використовувати маски та одноразові хустинки при чханні,

ретельно готувати м'ясо, яйця чи морепродукти

важливе повноцінне харчування з високим вмістом вітамінів та антиоксидантів. Раціон можна доповнювати дієтичними добавками, спеціальними вітамінно-мінеральними комплексами. Наприклад, Нутроф® Форте від Théa, Франція – формула, що була розроблена для здоров’я очей, містить усі вищевказані компоненти, а також додатково ресвератрол і омега-3 жирні кислоти. Вживання по 1 капсулі на добу допоможе підтримати ваші очі та захистити організм від окислювального стресу.

В роботі над статтею були використані наукові джерела та матеріали сайту Нутроф® Форте

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