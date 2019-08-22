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Ґвалтував під наркозом: суд добрався до хірурга, який розбестив понад 200 дітей

2.8т Читати матеріал російською

У Франції завели справу стосовно хірурга Жоеля Ле Скуарнека, який підозрюється в згвалтуванні близько 200 дітей.

Як передає The Times, 66-річний чоловік працював в комуні Жонзак в департаменті Шаранта Приморська на південному заході країни.

Ще в 2005 році його судили за зберігання дитячої порнографії, проте в результаті дозволили повернутися до роботи. У 2017-му лікаря заарештували за звинувачення в згвалтуванні дівчаток 4-х і 6-ти років, на майбутню зиму призначено нове засідання суду.

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Сам лікар свою провину заперечує, але після обшуку в його будинку знайшли безліч щоденників, де він описував деталі насильства над дітьми, яких нарахували понад 200. Адвокат хірурга заявив, що написане - лише плід фантазій.

Ілюстрація

Ілюстрація

auxologico.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в одному з парків Києва затримали педофіла, який лише місяць тому вийшов з в'язниці.

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Франція
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