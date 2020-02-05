Вакцини не буде: щеплення від ВІЛ не пройшло випробування

Національний інститут охорони здоров'я США оголосив, що клінічне випробування вакцини проти ВІЛ-інфекції HVTN 702 було припинено. Хоча в ході випробування не було виявлено ніяких проблем з безпекою, незалежна комісія з моніторингу даних і безпеки виявила, що вакцина неефективна в запобіганні передачі ВІЛ.

Вакцина від ВІЛ не пройшла випробування Газета

У дослідженні, проведеному в 14 місцях по всій Південній Африці протягом 18 місяців, взяли участь понад 5400 ВІЛ-негативних осіб у віці 18– 5 років. Учасники отримали 6 ін'єкцій протягом шестимісячного періоду або вакцини, або плацебо. Аналіз випробування показав, що серед людей, яким була зроблена вакцинація, сталося 129 випадків ВІЛ-інфекції, в той час як 123 людини, яким вводили плацебо, також заразилися.

Паралельно на сьогоднішній день проводяться інші великі дослідження вакцин проти ВІЛ. Зокрема, проводиться тестування вакцини серед трансгендерних осіб, геїв та інших чоловіків, що мають статеві контакти з чоловіками, в Північній і Південній Америці і в Європі.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про новий препарат для лікування важких випадків ВІЛ.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!