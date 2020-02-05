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Вакцини не буде: щеплення від ВІЛ не пройшло випробування

2.8т
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Національний інститут охорони здоров'я США оголосив, що клінічне випробування вакцини проти ВІЛ-інфекції HVTN 702 було припинено. Хоча в ході випробування не було виявлено ніяких проблем з безпекою, незалежна комісія з моніторингу даних і безпеки виявила, що вакцина неефективна в запобіганні передачі ВІЛ.

Вакцина від ВІЛ не пройшла випробування

Вакцина від ВІЛ не пройшла випробування

Газета

У дослідженні, проведеному в 14 місцях по всій Південній Африці протягом 18 місяців, взяли участь понад 5400 ВІЛ-негативних осіб у віці 18– 5 років. Учасники отримали 6 ін'єкцій протягом шестимісячного періоду або вакцини, або плацебо. Аналіз випробування показав, що серед людей, яким була зроблена вакцинація, сталося 129 випадків ВІЛ-інфекції, в той час як 123 людини, яким вводили плацебо, також заразилися.

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Паралельно на сьогоднішній день проводяться інші великі дослідження вакцин проти ВІЛ. Зокрема, проводиться тестування вакцини серед трансгендерних осіб, геїв та інших чоловіків, що мають статеві контакти з чоловіками, в Північній і Південній Америці і в Європі.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про новий препарат для лікування важких випадків ВІЛ.

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Жестя Дмитро
Жестя Дмитро
"В частности, проводится тестирование вакцины среди трансгендерных лиц, геев и других мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами" ахахаха, а ведь ВОЗ поддерживает геев и трансов))) наверное, чтоб вич распространился. Вот так о человечестве переживают организации и либералы))
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Valitov Farid
Valitov Farid
Безуспешность вакцин против высоко вариабельного ВИЧ косвенно свидетельствует о давно существующей проблеме малой эффективности, или отсутствии оной у вакцин против изменчивого вируса гриппа. Последнее было напрямую продемонстрировано при испытаниях "противогриппозных вакцин" в группах риска, для которых и предназначались эти "вакцины". Частота сезонных эпидемий гриппа/ОРВИ такова, что абсолютное большинство населения давно адаптировано к основным штаммам вируса гриппа и их вариациям. Можно утверждать, что так называемая валовая вакцинация на фоне принципиально ошибочного подхода мировой медицины к проблеме вирусных инфекций не просто бесполезна, но и опасна. Рекордная смертность от сезонных эпидемий гриппа/ОРВИ в США - яркое тому подтверждение
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