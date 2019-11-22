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Всі боти ведуть у Росію: в США розкрили кампанію Кремля проти щеплень

2.4т
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Американські вчені з'ясували, що Росія запустила міжнародну кампанію проти вакцинації, яка може знищити людство.

Про це розповіла народна депутатка від фракції "Голос" Олександра Устинова в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" (щоб подивитися онлайн-трансляцію, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що за допомогою ботів росіяни впливали на американців з метою переконання прихильників вакцинації.

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У США розкрили кампанію Кремля проти щеплень

У США розкрили кампанію Кремля проти щеплень

"93% антивакцинальних повідомлень у соцмережахце були фейкові акаунти ботів", – зазначила Устинова. Аргументи у росіян, запевнила вона, були різні: від нібито порушення прав людини і невиконання Конституції до нанесення шкоди щепленнями.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Італії невакцинованим дітям до 6 років заборонили відвідувати дитячі садки і школи.

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Автор
Ірина Кулініч
Теми
Свобода слова Савіка Шустера вакцинація
Особа
Савік Шустер
Тег
щеплення
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Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Про ботов не знаю, а корью всю Европу заразила Украина.
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2
0
Пердячии Хохол
Пердячии Хохол
Шо ето такое?Новый укро-выссер?Видимо окраискои шлюшке захотелось попиариться?Шалавы,уже не знают,что еще придумать.Убогие.
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2
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Waix Alex
Waix Alex
Господи, как эти гавнюки кремлевские все надоели хитрожопые, изгои челмовечества.
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