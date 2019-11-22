Всі боти ведуть у Росію: в США розкрили кампанію Кремля проти щеплень

Американські вчені з'ясували, що Росія запустила міжнародну кампанію проти вакцинації, яка може знищити людство.
Про це розповіла народна депутатка від фракції "Голос" Олександра Устинова в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" (щоб подивитися онлайн-трансляцію, доскрольте новину до кінця).
Відзначається, що за допомогою ботів росіяни впливали на американців з метою переконання прихильників вакцинації.
У США розкрили кампанію Кремля проти щеплень
"93% антивакцинальних повідомлень у соцмережах – це були фейкові акаунти ботів", – зазначила Устинова. Аргументи у росіян, запевнила вона, були різні: від нібито порушення прав людини і невиконання Конституції до нанесення шкоди щепленнями.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Італії невакцинованим дітям до 6 років заборонили відвідувати дитячі садки і школи.
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