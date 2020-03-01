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Вакцина від коронавірусу: Богомолець назвала терміни створення

1.2т
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Вакцина від китайського коронавірусу COVID-19 може бути створена вже в найближчі місяці - до літа.

Такий прогноз озвучила в ефірі ObozTV заслужений лікар України Ольга Богомолець. За словами лікарки, вчені з початку року активно працюють над її створенням.

"Для виготовлення вакцини треба від 3 до 6 місяців. Коли в грудні були перші випадки захворювання, вірус ще не було виділено. З початку року пішла активна робота, прийшло усвідомлення, оголосили епідемію, почали над цим працювати. Якраз зараз йде той час, коли повинні вийти на виготовлення експериментальної вакцини, на її тестування", - зазначила Богомолець.

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"Зараз повинні перейти до стадії випробувань цієї вакцини. Для цього треба пройти через етап зараження, контролю, скільки спочатку тварин, потім людей були заражені і не захворіли, одужали. Тому це буде ще певний час тривати", - пояснила вона.

На питання, чи може така вакцина з'явитися до літа, лікар відповіла: "Так. Думаю, до літа може з'явитися".

"Все буде залежати від того, що буде доведено щодо створення імунітету. Поки що інформація двояка. У Китаї були випадки подвійного зараження, коли людина заразилася, одужала і повторно захворіла. Тоді постає питання - якщо ця вакцина не може сформувати тривалий стійкий імунітет, чи потрібна вона взагалі", - повідомила Богомолець.

Вакцина від коронавірусу: Богомолець назвала терміни створення

24tv.ua

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Теми
Коронавірус Новини ObozTV Ефіри Oboz TV Пряма трансляція
Особа
Ольга Богомолець
Місце
Україна
Тег
вірус
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