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"У вихідні – хоч помри!" В Україні масово закривають лікарні

2.7т Читати матеріал російською

В Україні через відсутність коштів почали масово закривати лікарні та відділення. На межі закриття ще десятки лікувальних установ.

Про це йдеться у матеріалі Вестей. Так, медперсонал залишається без роботи, а пацієнти, здебільшого жителі сільської місцевості, без професійної медичної допомоги.

Наприклад, у Рівненській області через відсутність грошей з 15 жовтня закрили терапевтичне відділення №2 Корецької районної лікарні, куди по допомогу зверталися 8 тисяч пацієнтів, 300 із них перебували на лікуванні у стаціонарі. Як альтернативу їм запропонували їздити в сусідні селища, наприклад до Гощі за 35 км. Більше того, з установи звільнили весь медперсонал.

В Україні масово закривають лікарні

В Україні масово закривають лікарні

Корреспондент.net

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Подібна ситуація склалася і в Молочанську Запорізької області. Там закрили районну лікарню, а пацієнтів тепер відправляють у сусіднє місто.

"Ще гірші справи у невеликих селах. Там хворим узагалі немає звідки чекати допомоги – амбулаторії давно закрили, найближчі медичні установи розташовані за десятки кілометрів, а швидку доводиться чекати годинами, це якщо вона взагалі прийняла виклик", – пише видання.

Схожі ситуації у селах Запорізької та Житомирської областей – там теж планують закривати лікарні. Також у Львові намагаються закрити дитячий неврологічний інтернат, у Тернополі два роки тому закрили обласний опіковий центр, у Запоріжжі закривається ендокринологічний центр.

Як писав OBOZREVATEL, у Києві в дитячій міській лікарні №1, де спалахнув скандал через знущання з однорічної дитини, намагалися приховати імена причетних лікарів.

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медицина медреформа
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Начало конца "независимой" украины.
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Теперь ждём новость, что Гонтарева заступилась за Супрун и назвала критику ее работы на посту министра здравоохранения "низкосортной".
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70rus Konstantinov
70rus Konstantinov
Главное,перед кончиной спросит,чей Крым?
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