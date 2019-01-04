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/Новини медицини

В Україну завезли небезпечний для здоров'я продукт

6.2тЧитати матеріал російською

В Україну завезли зелений чай, що містить небезпечну речовину антрахінон.

За даними головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області, така інформація надійшла від системи RASFF.

"В зеленому чаї, експортованому з Китайської Народної Республіки через Королівство Нідерландів (імпортер -Heuschen & Schrouff, Oriental Foods Trading B.V.) в окремі держави-члени ЄC та України, виявлено антрахінон", – йдеться в повідомленні.

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Уточнюється, що антрахінон – це жовта або сіра кристалічна речовина. Його похідні застосовуються як барвники, а в медицині він застосовується як проносний засіб. При цьому в сільському господарстві – для відлякування птахів після посівної.

Чай з Китаю

Чай з Китаю

Госпотребслужба

В Єврозоні антрахінон заборонений як небезпечний для здоров'я споживачів і потенційно канцерогенний пестицид.

"Просимо повідомити Управління Безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Головного управління Держпродспоживслужби про виявлення даного товару в обігу", – наголосили у відомстві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Верховна Рада України підтримала законопроект, який змінює правила маркування продуктів. Тепер на упаковках буде вказуватися мінімальний термін придатності.

Дивіться відео за темою "продукти в Україні"

Місце
Україна
Тег
продукти
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Пигин Макс
Пигин Макс
Украина уже давно стала отстойником всего цивилизованного Мира.
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