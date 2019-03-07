В Україну тоннами везуть отруєні фрукти: чим небезпечні та як розпізнати

В Україну тоннами завозять отруєні, заражені та гнилі екзотичні фрукти з Єгипту, Туреччини, Греції і навіть Китаю. Вони можуть викликати серйозні проблеми зі здоров'ям.

Чому на ринку коїться хаос і як розпізнати небезпечні фрукти – в матеріалі OBOZREVATEL.

Привозять апельсини з мухами

В Україну вже не вперше намагаються ввезти заражені екзотичні фрукти – апельсини, мандарини та лимони. Наприклад, ще в січні 2017 року через Туреччину до нас надійшли 273 тонни цитрусових, у яких знайшли середземноморську плодову муху. Цей вантаж Держспоживслужба виявила в Одеському порту.

Екзотичні фрукти

У 2016 році небезпечні мандарини, приблизно 41 тонну, везли з Греції, і 300 тонн – із Туреччини. В кінці 2018-го також затримали вантаж із 20 тоннами мандаринів, у яких виявили ту саму муху, а в лютому цього року – ще 25 тонн заражених цитрусових із Єгипту.

Варто зазначити, що середземноморська плодова муха є небезпечним шкідником. У країнах Середземномор'я і Південної Америки вона знищує від 30 до 100% персикових, абрикосових і сливових дерев.

Мандарини

Екзотичні фрукти з нітратами

В українські магазини та на ринки завозять екзотичні фрукти з нітратами. Наприклад, у грудні минулого року у Львові знайшли 750 кг помело, в яких були отруйні речовини ізокарбофос. Завезли їх із Китаю.

Також партію отруєних помело знайшли і в Києві. До того ж компанія, яка поставила небезпечний товар, у реєстрі операторів ринку не значилася, а за місцем її реєстрації був звичайний багатоквартирний будинок. Цікаво: про те, що помело не придатні до вживання, Держспоживслужба дізналася від європейських колег, коли фрукти вже були завезені в наші магазини.

Екзотичні фрукти

Що стосується вмісту нітратів в екзотичних фруктах, то начальник Держспоживслужби в Києві Олег Рубан каже, що такий випадок у них також був у кінці 2017 року.

"Тоді ми виїхали перевіряти цитрусові на плодоовочеву базу в Дніпровському районі столиці. Надходили скарги від людей про отруєння цими фруктами. Дійсно виявили перевищення нітратів у них, весь товар був заборонений", – розповів OBOZREVATEL Рубан. За його словами, подібні випадки бувають 1-2 рази на рік.

Він пояснює, що екзотичні фрукти мають перевіряти фахівці фітослужби: "Ця служба перевіряє і вміст нітратів, і можливу присутність шкідливих комах у фруктах. Видає сертифікат якості. З цим документом фрукти вже надходять у торгові мережі. Там можуть провести внутрішню перевірку. А ось на ринках додаткова перевірка фруктів обов'язкова".

У контейнерах – гниль і мошка літає

Правда, директор Всеукраїнської асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко запевняє, що останні п'ять років на ринку поставок екзотичних фруктів панує хаос.

"Останнім часом стали завозити відверту гниль і отруту, тому про це почали говорити. А до цього все сходило з рук. Зараз навіть митник відкриває контейнер із товаром, а туди зайти неможливо – мошка літає, гниль і неприємний запах. Просто вже знахабніли", – повідомив OBOZREVATEL Дорошенко.

За його словами, починаючи з 2014 року в Україні скасували службу із захисту прав споживачів. І тепер усім цим займається Держспоживслужба.

"Однак там зайняті більше тендерами, на інше їм не вистачає часу. До того ж ми перейшли на європейські стандарти, і якщо постачальник показує документи про якість продукції під час ввезення, то його можуть і не перевіряти. Що стосується внутрішньої перевірки в країні, то вона відсутня. А в супермаркетах, як тільки настала криза і люди почали купувати тільки найдешевші товари, теж стали економити. Зокрема й на перевірках якості товарів", – пояснює ситуацію Дорошенко.

Лікарі кажуть, що нітратні фрукти, як і нітратні ранні овочі, можуть викликати серйозні отруєння.

"Це може бути блювота, особливо у дітей. Вона може тривати безперервно, тому що навіть неможливо людині давати воду, яка теж викликає блювоту. У таких випадках дітей кладуть у стаціонар і застосовують уже лікарські засоби. Також слабкість, сонливість, головні болі..." – пояснив нам лікар-інфекціоніст Віталій Євтушенко.

Щоб не купити нітратні фрукти, їх можна понюхати. Як правило, накачані нітратами апельсини або мандарини не мають сильного аромату. Якщо є можливість, то просто спробуйте товар перед тим, як купувати. Отруєний буде водянистим і несмачним.

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