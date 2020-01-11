Головна Новини
МоваЯзык
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Новини медицини

В Україну прийшов грип: лікар розповів, як уберегтися

595
Читати матеріал російською

В Україні фіксується все більше випадків грипу, при цьому більшість людей ігнорує найдієвіший спосіб боротьби із захворюванням.

Як вакцинація допомагає вберегтися від грипу і чим небезпечна відмова від щеплень, розповів в ефірі ObozTV сімейний лікар Артем Кардаш.

"Дуже багато людей не вакцинуються від грипу, бо вважають, що це їм не потрібно, що їх омине. Плюс неосвіченість і безконтрольне використання медичних сайтів в інтернеті – через це вони не вакцинуються", – поскаржився лікар.

За його оцінками, до 70% українців не вакцинується від грипу.

"Існує міф, що якщо ви вакцинуєтесь від певних захворювань – грип, дифтерія, правець – то людина абсолютно не захворіє. Це неправда. Насправді, і вакцинований може захворіти на певне інфекційне захворювання. Різниця в тому, що у нього не буде ускладнень. Хвороба пройде набагато легше, людина швидше одужає", – пояснив він.

Новини
Як відрізнити грип від ГРВІ: лікар назвав головні ознаки

"Найпоширеніші ускладнення – вірусна пневмонія або асоційована пневмонія, поєднання вірусу і бактерій одночасно в пневмонії. Також небезпечними можуть бути гайморит, менінгіт", – розповів Кардаш.

Лікар зазначив, що вакцина ефективна весь період епідемії, і вакцинуватися може будь-яка людина, у якої немає протипоказань до неї.

"Є абсолютні протипоказання і відносні. Абсолютним протипоказанням є алергія в анамнезі, тобто у людини колись була алергічна реакція на цю вакцину. А відносні протипоказання – це якщо людина приймає імунодепресивну терапію, наприклад, при онкозахворюваннях", – пояснив медик.

Новини
Що робити, якщо захворіли на грип

Кардаш наголосив, що тільки вакцинація є єдиним 100% методом захисту від ускладнень після грипу. За його словами, альтернатівні способи – під час епідемії уникати великого скупчення людей, промивати ніс соляними розчинами, вживати більше вітамінів, краще відпочивати – не дають гарантії на 100%.

В Україну прийшов грип: як уберегтися

24tv.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, за останній місяць в Україні від грипу померли чотири людини. Медики прогнозують різке зростання захворювань на грип наприкінці січня – початку лютого, коли школярі повернуться з канікул.

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться по буднях о 17:30 на ObozTV.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Поради лікарів" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Поради лікарів грип Новини ObozTV Ефіри Oboz TV Пряма трансляція
Місце
Україна
Теги
Щеплення від грипу хвороба
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини