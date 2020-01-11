В Україну прийшов грип: лікар розповів, як уберегтися

В Україні фіксується все більше випадків грипу, при цьому більшість людей ігнорує найдієвіший спосіб боротьби із захворюванням.

Як вакцинація допомагає вберегтися від грипу і чим небезпечна відмова від щеплень, розповів в ефірі ObozTV сімейний лікар Артем Кардаш.

"Дуже багато людей не вакцинуються від грипу, бо вважають, що це їм не потрібно, що їх омине. Плюс неосвіченість і безконтрольне використання медичних сайтів в інтернеті – через це вони не вакцинуються", – поскаржився лікар.

За його оцінками, до 70% українців не вакцинується від грипу.

"Існує міф, що якщо ви вакцинуєтесь від певних захворювань – грип, дифтерія, правець – то людина абсолютно не захворіє. Це неправда. Насправді, і вакцинований може захворіти на певне інфекційне захворювання. Різниця в тому, що у нього не буде ускладнень. Хвороба пройде набагато легше, людина швидше одужає", – пояснив він.

"Найпоширеніші ускладнення – вірусна пневмонія або асоційована пневмонія, поєднання вірусу і бактерій одночасно в пневмонії. Також небезпечними можуть бути гайморит, менінгіт", – розповів Кардаш.

Лікар зазначив, що вакцина ефективна весь період епідемії, і вакцинуватися може будь-яка людина, у якої немає протипоказань до неї.

"Є абсолютні протипоказання і відносні. Абсолютним протипоказанням є алергія в анамнезі, тобто у людини колись була алергічна реакція на цю вакцину. А відносні протипоказання – це якщо людина приймає імунодепресивну терапію, наприклад, при онкозахворюваннях", – пояснив медик.

Кардаш наголосив, що тільки вакцинація є єдиним 100% методом захисту від ускладнень після грипу. За його словами, альтернатівні способи – під час епідемії уникати великого скупчення людей, промивати ніс соляними розчинами, вживати більше вітамінів, краще відпочивати – не дають гарантії на 100%.

24tv.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, за останній місяць в Україні від грипу померли чотири людини. Медики прогнозують різке зростання захворювань на грип наприкінці січня – початку лютого, коли школярі повернуться з канікул.

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