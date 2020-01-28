Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Новини медицини

В Україні з'являться електронні лікарняні: стало відомо, як замовити

1.1т
Читати матеріал російською

Електронний лікарняний може з'явитися в Україні вже з 1 квітня 2019 року.

Як розповів заступник міністра соціальної політики Олег Коваль, процес видачі електронного лікарняного буде автоматизовано. За словами чиновника, цей крок дозволить навести порядок в системі, передає "Укрінформ".

За його словами, кожен лікар, який видає лікарняний, повинен буде підписати документ своїм цифровим підписом в електронній системі. Далі інформація через реєстр в Пенсійному Фонді автоматично передаватиметься до Фонду соціального страхування, і там відразу знатимуть, що людина захворіла і йому призначена компенсація, оскільки він є платником єдиного соціального внеску.

В Україні з'являться електронні лікарняні: стало відомо, як замовити

golos.ua

Він підкреслив, що електронний лікарняний принесе більше прозорості і відкритості в процес видачі лікарняних. Він також зазначив, що в разі, коли людина виходить на роботу раніше, – до дня закриття лікарняного, "цей механізм також відпрацьований і буде прописаний в окремому наказі МОЗ.

"Це дозволить нам повністю відстежувати всі моменти, пов'язані з видачею фіктивних лікарняних. Ми знаємо про факти повністю підроблених лікарняних, коли один лікар за день видає по 100 лікарняних, ми знаємо де на підприємстві немає падіння виробництва, але 90% працівників перебувають на лікарняних", – повідомив заступник міністра.

Він також зазначив, що інформацію про лікарняні своїх працівників роботодавці будуть отримувати з відповідних електронних систем.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на фінансування Програми медичних гарантій для українців (запуск призначений на 1 квітня 2020 року) в державному бюджеті закладено 72 млрд гривень.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Автор
Гліб Іванов
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
7
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Альгин Михаил
Альгин Михаил
"может появиться в Украине уже с 1 апреля 2019(!) года." Назад в будующее! Что ещё скопируете у "страны-агрессора"?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини