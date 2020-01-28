В Україні з'являться електронні лікарняні: стало відомо, як замовити

Електронний лікарняний може з'явитися в Україні вже з 1 квітня 2019 року.

Як розповів заступник міністра соціальної політики Олег Коваль, процес видачі електронного лікарняного буде автоматизовано. За словами чиновника, цей крок дозволить навести порядок в системі, передає "Укрінформ".

За його словами, кожен лікар, який видає лікарняний, повинен буде підписати документ своїм цифровим підписом в електронній системі. Далі інформація через реєстр в Пенсійному Фонді автоматично передаватиметься до Фонду соціального страхування, і там відразу знатимуть, що людина захворіла і йому призначена компенсація, оскільки він є платником єдиного соціального внеску.

golos.ua

Він підкреслив, що електронний лікарняний принесе більше прозорості і відкритості в процес видачі лікарняних. Він також зазначив, що в разі, коли людина виходить на роботу раніше, – до дня закриття лікарняного, "цей механізм також відпрацьований і буде прописаний в окремому наказі МОЗ.

"Це дозволить нам повністю відстежувати всі моменти, пов'язані з видачею фіктивних лікарняних. Ми знаємо про факти повністю підроблених лікарняних, коли один лікар за день видає по 100 лікарняних, ми знаємо де на підприємстві немає падіння виробництва, але 90% працівників перебувають на лікарняних", – повідомив заступник міністра.

Він також зазначив, що інформацію про лікарняні своїх працівників роботодавці будуть отримувати з відповідних електронних систем.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на фінансування Програми медичних гарантій для українців (запуск призначений на 1 квітня 2020 року) в державному бюджеті закладено 72 млрд гривень.

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