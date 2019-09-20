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В Україні з’явиться Офіс пацієнта: в чому його особливості

1.1т Читати матеріал російською

Міністр охорони здоровʼя Зоряна Скалецька заявила, що запустить нову структуру – Офіс пацієнта, який працюватиме як гаряча лінія для прийому скарг. Очолить його сама Скалецька, а головним завданням буде відслідковування за дотриманням прав клієнтів медзакладів.

Як розповів радник міністра Дмитро Раімов у коментарі theБабелю, працівники МОЗ впевнені, що чинна система подання скарг – неефективна, адже на листи чиновники реагують рідко, а на гарячу лінію здебільшого важко додзвонитися.

За його словами, з працівниками Офісу ж можна буде зв’язатись як телефоном, так і за допомогою месенджерів, або навіть особисто зустрітись у Міністерстві.

В Україні з’явиться Офіс пацієнта

В Україні з’явиться Офіс пацієнта

"Він має стежити за тим, щоб права пацієнтів дотримувалися. Наприклад, в Офіс можна буде поскаржитися на неякісне медобслуговування, корупцію та хамство лікарів", – пояснив Раімов та відзначив, що заяви розділятимуть між фахівцями, а деякі одразу розглядатиме сама Скалецька.

Він додав, що, якщо пацієнт розповість про неетичну поведінку лікаря, бруд у закладі чи відсутність необхідних препаратів, то Офіс порадить міністру направити туди перевірку.

"А якщо пацієнт постраждає від лікарської помилки чи побачить, що лікар бере хабар, то юристи Офісу допоможуть скласти заяву в поліцію. Такі випадки міністр контролюватиме особисто. В Офісі пацієнта буде секретаріат, чия функція – рекомендувати міністру рішення. Якщо проблему пацієнта так і не вирішать, тоді перевірятимуть співробітників Офісу", – наголосив радник міністра.

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За словами Раімова, у майбутньому також розроблять алгоритм зворотного звʼязку: повідомляти пацієнтів будуть змістовно, а видавати їм відписки заборонять.

Офіс повинні представити до кінця вересня. Окремий бюджет на нього не виділятимуть – у будівлі МОЗ є вільне приміщення, а для запуску потрібно лише управлінське рішення Скалецької.

Як повідомляв OBOZREVATEL, новою главою МОЗ України стала Скалецька – експертка Центру підтримки реформ при Кабміні та кандидатура, яку в скандальному листуванні нардеп від "Слуги народу" Михайло Радуцький назвав "своєю людиною". Пізніше вона розповіла, що не буде давати українцям поради в Facebook, як це робила її попередниця Уляна Супрун.

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Особа
Зоряна Скалецька
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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70rus xxx
70rus xxx
Походу,все стараются запутать простых селян.
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