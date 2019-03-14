В Україні заборонили зеленку та настоянку глоду: повний список

В Україні заборонили реалізацію таких популярних фармпрепаратів як зеленка, пероксид водню, йод і настоянка глоду.

Під заборону потрапили засоби, які виробили в Києві на експериментальному заводі Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України. Про це зазначено в розпорядженні Державної служби України з лікарських засобів та контролю над наркотиками.

"Відповідно до Конституції України, враховуючи розпорядження Держлікслужби від 25.02.2019 р. № 20-В про усунення порушень ліцензійних умов, з огляду на лист від Державного експериментального заводу фармацевтичних препаратів Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України від 11.03.2019 р., забороняю реалізацію, зберігання та застосування зазначених нижче серій препаратів, випущених до 25.02.2019 р.", – йдеться в документі.

Зазначається, що під заборону потрапили також настоянка валеріани, розчин люголя, паста Теймурова, пертусин, фукорцин, спирт медичний, ротокан та інше. Повний список складається із 18 найменувань.

Причиною для вилучення з обігу фармпрепаратів стало порушення ліцензійних умов. Лікарські засоби повинні бути вилучені з аптек та повернуті постачальнику.

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