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В Україні заборонили популярний антисептик: опубліковано документ

2.3тЧитати новину російською

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками заборонила популярний антисептик для дезінфекції шкіри рук "Етанол 96".

Про це йдеться в прес-службі відомства. Відзначається, що мова йде про розчин для зовнішнього застосування 96% по 100 мл. Постійну заборону встановили з 20 серпня на серію 010218 через фальсифікат.

Серія містилася в 3,5 тисячах флаконів, а в фальсифікованому сертифікаті виробника зазначено більше 93,5 тисяч.

Реєстраційне посвідчення забороненого препарату - UA/10875/01/01. Всі аптеки і магазини в терміновому порядку зобов'язані перевірити свої склади на його наявність. Антисептик повинні вилучити з ужитку, знищивши або повернувши його постачальнику.

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Крім того, в разі виявлення потрібно повідомити Держслужбу з ліків і контролю за наркотиками. За ухилення від виконання розпорядження передбачено притягнення до відповідальності згідно з чинним законодавством.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні заборонили близько 70 препаратів, виготовлених у Росії.

Читайте всі новини по темі "здоров'я" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
здоров'я
Місце
Україна
Об'єкти
лікизаборона
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