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/ Неврологія

В Україні заборонили популярні вітаміни: в чому справа

1.9т Читати матеріал російською

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками заборонила серію комплексу вітамінів групи В "Мільгама" через невідповідність їх опису.

Відповідне рішення було ухвалене 25 липня. Йдеться про таблетки, покриті оболонкою, по 15 таблеток у блістері, по 4 блістери в картонній коробці, серії 18J031.

Відзначається, що серію німецького препарату заборонили через невідповідність показнику "Опис" (сертифікати аналізів ДП "Центральна лабораторія з аналізу якості лікарських засобів і медичної продукції" від 19.07.2019 № 2337, № 2342).

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Розпорядження Держлікслужби

Розпорядження Держлікслужби

Скріншот

Відзначимо, вітаміни "Мільгама" призначають при неврологічних захворюваннях, що виникли через дефіцит вітамінів В1, В6.

В Україні заборонили популярні вітаміни

В Україні заборонили популярні вітаміни

Пикабу

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні заборонили дві серії препарату "Німесил", який застосовують як знеболююче, протизапальну і жарознижуючий засіб.

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Україна
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