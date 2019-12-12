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В Україні заборонили популярні ліки: список

2.2т
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В Україні заборонили три препарати виробництва компанії Merck, а також український "Хлоргексидин".

Відповідне рішення ухвалила Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками. Крім того, під заборону потрапив один китайський препарат.

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Від компанії Merck в Україні тепер заборонені: GONAL-f, 900 IU/1,5 ml; GONAL-f, 450 IU/0,75 ml з маркуванням турецькою мовою; "Перговеріс" 150 МО + 75 МО, ліофілізат для приготування розчину для підшкірного введення; Erbitux, 500 mg/100 ml і Erbitux, 100 mg, 20 ml.

Як стало відомо, в Україну завезли нелегально низку препаратів, які призначені для турецького ринку.

Під заборону потрапили всі серії кошти BICYCLOL TABLETS, 25mgx18 виробництва BEIJING UNION PHARMACEUTICAL FACTORY з маркуванням китайською мовою.

Заборонили в Україні і розчин для зовнішнього застосування 0,05% "Хлоргексидин" по 200 мл у флаконі серії №1570819 виробництва "Віола".

В Україні заборонили популярні ліки: список
В Україні заборонили популярні ліки: список
В Україні заборонили популярні ліки: список
В Україні заборонили популярні ліки: список
В Україні заборонили популярні ліки: список
В Україні заборонили популярні ліки: список
В Україні заборонили популярні ліки: список
В Україні заборонили популярні ліки: список

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні заборонили важливі ліки від опіків.

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Автор
Катерина Луговська
Місце
Україна
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
А подорожник ещё не? Все знают, что амэриганский подорожник самый лучший {правда стоит дорого), вот его можно и нужно использовать.
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Хо Хол
Хо Хол
ceлюкам лекарства противопоказаны. болеет - значит надо пустить cвинью на холодец :D
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