В Україні заборонили популярний препарат від кашлю

В Україні заборонили реалізацію, зберігання та застосування всіх серій лікарського препарату від кашлю "Флавамед" у вигляді сиропу.
Відповідне розпорядження видала Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.
Йдеться про розчин від кашлю 15 мл/5 мл по 60 мл або 100 мл № 1 з мірною ложкою. Цей препарат виробляє компанія "Берлін-Хемі АГ" у Німеччині (реєстраційне посвідчення № UA/3591/01/01).
В Україні заборонили "Флавамед"
24 канал
Причиною постійної заборони стала невідповідність деяких серій препарату показнику "Домішки Е".
Відзначимо, цей розчин є муколітичним засобом і застосовується для терапії при гострих і хронічних бронхолегеневих захворюваннях, пов'язаних з порушенням бронхіальної секреції. Він активує секрецію рідини, полегшує виведення слизу і зменшує кашель.
В Україні заборонили "Флавамед"
golos.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні заборонили ліки проти кашлю та застудних захворювань "Аскорил".
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