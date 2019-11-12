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/ Новини медицини

В Україні заборонили популярний препарат від кашлю

2.3т
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В Україні заборонили реалізацію, зберігання та застосування всіх серій лікарського препарату від кашлю "Флавамед" у вигляді сиропу.

Відповідне розпорядження видала Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

Йдеться про розчин від кашлю 15 мл/5 мл по 60 мл або 100 мл № 1 з мірною ложкою. Цей препарат виробляє компанія "Берлін-Хемі АГ" у Німеччині (реєстраційне посвідчення № UA/3591/01/01).

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В Україні через масову алергії заборонили популярний препарат
В Україні заборонили "Флавамед"

В Україні заборонили "Флавамед"

24 канал

Причиною постійної заборони стала невідповідність деяких серій препарату показнику "Домішки Е".

Відзначимо, цей розчин є муколітичним засобом і застосовується для терапії при гострих і хронічних бронхолегеневих захворюваннях, пов'язаних з порушенням бронхіальної секреції. Він активує секрецію рідини, полегшує виведення слизу і зменшує кашель.

В Україні заборонили "Флавамед"

В Україні заборонили "Флавамед"

golos.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні заборонили ліки проти кашлю та застудних захворювань "Аскорил".

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hunt andres
hunt andres
Это месть ха хлов за СП2)))
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