В Україні забили на сполох через супербактерії: Супрун розповіла, що буде з цінами на антибіотики

Через широке поширення суперінфекцій уряд України затвердив Національний план дій із боротьби зі стійкістю до протимікробних препаратів. Обмеження доступу до антибіотиків або підвищення їх вартості в плані не передбачено.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун. Вона розповіла, що у світі з'являються нові модифікації збудники інфекцій, які неможливо вилікувати протимікробними препаратами.

Як пояснила Супрун, антибіотики, протигрибкові препарати, інші протимікробні засоби втрачають ефективність через надмірне та необґрунтоване застосування.

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Так, мікроорганізми виробляють своєрідний "імунітет" до ліків: вони змінюються і стають нечутливими до певних препаратів, тобто стають антибіотикорезистентними.

"Одними з основних причин такої ситуації є самолікування (люди лікуються протимікробними препаратами, зокрема антибіотиками, коли цього не потребують) і використання антибіотиків у тваринництві", -— написала в.о. міністра.

Щоб подолати цю проблему, МОЗ України разом із фахівцями Центру громадського здоров'я МОЗ розробили план боротьби зі стійкістю до протимікробних препаратів.

Супрун також розповіла, що має змінитися до кінця 2020 року:

Антибіотик тільки за рецептом — буде посилено контроль відпуску ліків в аптеках.

Обмеження застосування антибіотиків у сільському господарстві (як-от стимулятори росту в тваринництві, птахівництві, рослинництві).

Медичні працівники отримають чіткі інструкції, які допоможуть мінімізувати ризики невиправданого використання антибіотиків.

Впровадження системи епідеміологічного нагляду за антимікробної резистентності, одночасно Україна приєднається до загальноєвропейської мережі. Всі методи досліджень для визначення стійкості антибіотиків будуть відповідати стандартам ЄС.

Буде здійснюватися моніторинг резистентності ВІЛ-інфекції/СНІД.

Українські вчені разом з європейськими колегами будуть проводити дослідження аспектів протимікробної резистентності і сучасних методів діагностики.

"Посилення контролю за випуском ліків в Україні допоможе нам разом з усім світом боротися зі стійкістю бактерій і захистити життя мільйонів людей", — підсумувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, супербактерії, якими лякають жителів Індії і Великобританії, вже давно добралися до України — в пологовому будинку Києва померло 28 новонароджених.

Раніше Супрун забила на сполох через стійкість бактерій до антибіотиків, розповівши, що може зменшити масштаби проблеми.

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