В Україні введуть електронні лікарняні: в чому плюси

Кабінет міністрів України 3 березня ухвалив постанову щодо запровадження в країні електронних лікарняних.

Як повідомив міністр Кабміну Дмитро Дубілет, над відповідним проєктом, який він назвав одним із своїх улюблених, уряд працював декілька місяців. Про це посадовець написав у написав у своєму Telegram-каналі.

"Ідея проста. Замість того, щоб виписувати лікарняні (офіційно, "листки непрацездатності") на паперових бланках, лікарі будуть це робити через простий веб-інтерфейс із використанням цифрового підпису", – зауважив він.

Дубілет назвав плюси електронних лікарняних

Крім цього, Дубілет назвав декілька перспектив, які відкриває українцям відповідна постанова. Насамперед, за його словами, нині навколо лікарняних відбувається багато шахрайства. Їх можна купити в інтернеті за 200 грн, водночас бізнес і держава витрачають на фейкові лікарняні мільярди гривень на рік.

"Однак коли вони будуть в електронній формі, підробляти їх без участі лікаря буде неможливо. А лікарям виписувати фейкові листки буде складніше, бо тепер все автоматично фіксується та аналізується у єдиній електронній системі", – підкреслив міністр.

Він додав, що згодом громадянам можна буде не відвідувати лікарню окремо, аби закрити лікарняний. Медик ставитиме термін лікарняного за замовченням, тож той зможе закриватися без додаткового візиту.

"Прибираємо зайву бюрократію. Інформація у фонд та до роботодавця передається автоматично й без довгого колообігу паперових бланків. І, можливо, ви пам’ятаєте новину минулого року, як у країні закінчились бланки строгої звітності для цих листків? З новою системою вони не будуть потрібні", – запевняє міністр.

Крім цього, він зазначив, що для держави ця система майже нічого не коштуватиме, оскільки її створюють на базі вже існуючого програмного забезпечення Пенсійного фонду, яким бізнес і так нині користується.

"Дуже люблю такі кейси, коли замість створення нової дорогої ІТ-системи ми швидко адаптуємо те, що вже є, і не ускладнюємо життя ані бізнесу, ані для держави. Маємо запуститися вже у квітні", – підсумував Дубілет.

Як повідомляв OBOZREVATEL, електронний лікарняний може з'явитися в Україні вже з 1 квітня 2020 року. За словами заступника міністра соціальної політики Олега Коваля, процес видачі електронного лікарняного буде автоматизовано, що дозволить навести порядок в системі.

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