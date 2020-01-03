В Україні від ускладнень після грипу померла людина

В Україні 31 грудня 2019 року від ускладнень, викликаних грипом, померла людина.

Пацієнт захворів 20 грудня, але, незважаючи на лікування, відійшов, повідомляє Центр громадського здоров'я України.

Встановлено, що чоловіка скосив вірус грипу типу А, що встановлено експертизою в лабораторії.

"Всього від початку епідсезону госпіталізовано 53 527 осіб, з них 79% діти. Від початку жовтня проти грипу вакциновано 227 417 осіб", – зазначено у повідомленні.

У Центрі здоров'я нагадали, що найкраща профілактика грипу – це щорічна вакцинація. Також були озвучені симптоми грипу:

раптовий початок хвороби;

головний біль;

ломота у м'язах і суглобах;

біль у горлі;

підвищення температури тіла до 38°С і більше;

кашель,

в окремих випадках – блювота і пронос.

Вірус грипу передається повітряно-крапельним і в результаті тісного контакту (перебування на відстані близько 2 м) із зараженим пацієнтом.

Грип в Україні Центр громадського здоров'я України

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