Головна Новини
МоваЯзык
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Новини медицини

В Україні від ускладнень після грипу померла людина

1.2т
Читати матеріал російською

В Україні 31 грудня 2019 року від ускладнень, викликаних грипом, померла людина.

Пацієнт захворів 20 грудня, але, незважаючи на лікування, відійшов, повідомляє Центр громадського здоров'я України.

Встановлено, що чоловіка скосив вірус грипу типу А, що встановлено експертизою в лабораторії.

Новини
Вижити в епідемію: лікарка розповіла, як врятуватися від грипу

"Всього від початку епідсезону госпіталізовано 53 527 осіб, з них 79% діти. Від початку жовтня проти грипу вакциновано 227 417 осіб", – зазначено у повідомленні.

У Центрі здоров'я нагадали, що найкраща профілактика грипу – це щорічна вакцинація. Також були озвучені симптоми грипу:

  • раптовий початок хвороби;

  • головний біль;

  • ломота у м'язах і суглобах;

  • біль у горлі;

  • підвищення температури тіла до 38°С і більше;

  • кашель,

  • в окремих випадках – блювота і пронос.

Вірус грипу передається повітряно-крапельним і в результаті тісного контакту (перебування на відстані близько 2 м) із зараженим пацієнтом.

Грип в Україні

Грип в Україні

Центр громадського здоров'я України

Як повідомляв OBOZREVATEL, сімейний лікар розповів, як розпізнати симптоми ГРВІ та грипу.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "грип" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тимур Григоренко
Тема
грип
Місце
Україна
Тег
Щеплення від грипу
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
0
Цікаво
3
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини