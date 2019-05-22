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/Новини медицини

В Україні стартує трансформація екстенної медичної допомоги

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22 травня урядом прийнято рішення про початок трансформації системи екстреної медичної допомоги, яка триватиме 5 років, починаючи з змін в шести пілотних регіонах в цьому році.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні Кабінету міністрів України, передає УНН.

В Україні стартує трансформація екстенної медичної допомоги

biz.censor.net.ua

Як повідомили у відомстві, зміни відбудуться протягом наступних п'яти років, а перший етап почнеться вже в цьому році. На реалізацію змін в Держбюджеті передбачено 922,5 млн гривень.

В рамках пілотного проекту передбачено закупівлі спеціалізованого санітарного транспорту, оснащення для навчально-тренувальних відділів центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Вінницькій, Донецькій, Одеській, Полтавській, Тернопільській областях та Києві.

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Иванов Петр
Иванов Петр
Это сколько денег успеют "распилить".
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