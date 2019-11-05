Чекав на нове обличчя 14 років: у Львові провели унікальну операцію підлітку

У Львові хірурги провели унікальну для України операцію: заново сформували обличчя 16-річному хлопцю.

Пацієнта протягом 12-ти годин поспіль оперували кілька бригад фахівців, до складу яких увійшли лікарі з Торонто та Львова, передає zaxid.net.

Відзначається, що операцію Володимир із Волновахи чекав 14 років. У дворічному віці він отримав глибокий електричний опік носа. Через травму у дитини розвинувся дефект, який істотно спотворював обличчя, а частина черепа хлопчика з віком розвивалася неправильно.

У пацієнта виникли супутні проблеми з диханням, з мовою, не кажучи вже про психологічний дискомфорт.

Хлопець переніс кілька коригувальних операцій, але вони істотно не поліпшили ні його стан, ні зовнішній вигляд.

Нова операція пройшла в опіковому центрі 8-ї міської клінічної лікарні. Тут на початку жовтня працювали фахівці з канадського центру Sunnybrook Health Science Centre в Торонто під керівництвом професора Олега Антонишина, канадця українського походження.

Операція zaxid.net

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Щоб покрити внутрішню і зовнішню поверхню носа, лікарі використовували шматок шкіри разом із судиною з передпліччя Володимира й одразу підключили його до кровотоку. Для відновлення хрящового каркаса носа у хлопця взяли частину реберного хряща.

"Пацієнту треба було видалити рубці, що утворилися після опіку, відновити прохідність носових ходів (зробити операцію на кістках лицевого черепа), відновити хрящ і відновити покриви носа: зовнішній і внутрішній. Тобто зробити чотири операції за один раз", – розповів заступник головного лікаря 8-ї міської клінічної лікарні Ігор Стояновський, який оперував разом із канадськими фахівцями.

"Якщо оцінювати вигляд хлопця за 10-бальною шкалою, то зараз він виглядає на 8 балів. А після операції не минуло й тижня. Згодом, сподіваємося, буде ще краще", – додав Стояновський.

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