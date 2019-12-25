В Україні провели пересадку серця вперше за 15 років: фото і відео операції

У Ковельській районній лікарні Волинської області 24 грудня вперше за 15 років провели пересадку серця. Донором став чоловік, який напередодні загинув в аварії.

Пацієнта і команду лікарів везли в Коваль, оскільки донорське серце неможливо було доправити до столиці. Про на своїй сторінці в Facebook повідомив керівник Інституту серця Борис Тодуров, який брав участь в операції (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Трансплантація серця. Після 15-ти річної перерви ми зробили це. Спільна бригада Інституту Серця і Ковельської районної лікарні. Пацієнта везли з Києва, оскільки неможливо було привезти донорське серце. Різдво для деяких стало дійсно другим народженням", - написав він.

Трансплантація серця Пресслужба Ковельського МТМО

Крім серця, яке пересадили пацієнтові з Києва, у донора вилучили дві нирки. Одну з них трансплантували лікарі ковельської лікарні, другу відправили в Інститут Шалімова в Києві, де під ранок теж провели операцію. Про це повідомила голова ГО "Всеукраїнська платформа донорства IDonor" Ірина Заславець.

"Родичі дали згоду на проведення операції вилучення органів померлого для пересадки і цим же врятували здоров'я і життя відразу трьом пацієнтам", - відзначили в пресслужбі Ковельського МТМО

Як розповів секретар громадської ради при Міністерстві охорони здоров'я Євген Гончар, це третя в Україні трансплантація серця. Він зазначив, що Ковельська районна лікарня не будувалася спеціально для проведення подібних операцій і не отримувала додаткове фінансування, проте лікарям вдалося це зробити.

Фото і відео операції 18+:

Операція з пересадки серця Скріншот з відео

Трансплантація серця Пресслужба Ковельського МТМО

Серце пересадили вперше за 15 років Пресслужба Ковельського МТМО

Трансплантація проходила в районній лікарні Пресслужба Ковельського МТМО

В Україні провели унікальну операцію Пресслужба Ковельського МТМО

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