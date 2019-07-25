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/ Новини медицини

В Україні оголосили "війну" фальшивим лікам: що це означає

2.7т Читати матеріал російською

Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка дає старт масштабній боротьбі з підробленими ліками.

Запуск пілотного проекту відбудеться 1 вересня цього року, повідомляє пресцентр МОЗ України.

Визначення справжності ліків буде здійснюватися за допомогою спеціального маркування (2D коду) і телефону. Пацієнти зможуть перевірити препарат, просканувавши код через мобільний додаток, після чого на екрані смартфона з'явиться інформація про конкретний лікарський засіб.

Таке кодування дозволить державі відстежувати весь ланцюг постачання ліків – від виробництва або імпорту до продажу в аптеці, і своєчасно реагувати на порушення.

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Ліки можна буде перевірити за допомогою 2D коду і мобільного додатку

Ліки можна буде перевірити за допомогою 2D коду і мобільного додатку

Колаж

Раніше MedOboz писав, що Держлікслужба України зафіксувала випадок незаконного використання психотропного препарату кетамін у медичних цілях.

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Тема
здоров'я
Місце
Україна
Теги
МОЗ ліки
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