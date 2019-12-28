В Україні офіційно встановили ціни на пересадку органів: список

Кабінет міністрів України встановив тарифи на послуги з трансплантації органів.

Так, було прийнято відповідну постанову уряду № 1083. Згідно з документами вводяться наступні розцінки:

Трансплантація в Україні Ілюстрація

- алотрансплантація нирки (від живого донора або донора-трупа) – 324 тис. грн, АВО-несумісна трансплантація нирки – 721 тис. грн.

- трансплантація серця/комплексу "серце-легені" – 535 тис. грн.

- пересадка печінки або частини печінки – 855 тис.

- пересадки гемопоетичних стовбурових клітин – від 1,3 млн грн.

- донорська резекція печінки – 116,1 тис. грн.

Відзначається, що до пересадки органів можна буде вдаватися за медичними показаннями і направленням лікаря. Крім того, трансплантація буде дозволена пацієнтам у невідкладному стані.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Ковельській районній лікарні Волинської області 24 грудня вперше за 15 років провели пересадку серця. Донором став чоловік, який напередодні загинув в аварії.

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