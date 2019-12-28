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В Україні офіційно встановили ціни на пересадку органів: список

2.3т
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Кабінет міністрів України встановив тарифи на послуги з трансплантації органів.

Так, було прийнято відповідну постанову уряду № 1083. Згідно з документами вводяться наступні розцінки:

Трансплантація в Україні

Трансплантація в Україні

Ілюстрація

- алотрансплантація нирки (від живого донора або донора-трупа)324 тис. грн, АВО-несумісна трансплантація нирки 721 тис. грн.

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Трансплантація органів в Україні: у МОЗ розповіли про головну проблему

- трансплантація серця/комплексу "серце-легені"535 тис. грн.

- пересадка печінки або частини печінки855 тис.

- пересадки гемопоетичних стовбурових клітинвід 1,3 млн грн.

- донорська резекція печінки116,1 тис. грн.

Відзначається, що до пересадки органів можна буде вдаватися за медичними показаннями і направленням лікаря. Крім того, трансплантація буде дозволена пацієнтам у невідкладному стані.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Ковельській районній лікарні Волинської області 24 грудня вперше за 15 років провели пересадку серця. Донором став чоловік, який напередодні загинув в аварії.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Місце
Україна
Тег
трансплантація органів
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
И кому нужны ваши органы? Они же поражены xoxлоцефалитом.
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Шапиро Жeнька
Шапиро Жeнька
Ну теперь жертв в ВСУ станет значительно больше.
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