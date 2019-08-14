В Україні народилася дівчинка з пухлиною-монстром: моторошні деталі

У Львові у новонародженої дівчинки Каміли лікарі вирізали величезну пухлину, яка займала майже половину її тіла.

Медики ще в утробі матері діагностували копчикову тератому – пухлину-монстра, яка поглинула 45% тіла і важила 1,7 кг. Дитину прооперували вже на четверту добу після народження, передає ZAXID.NET.

Лікарі пізно виявили пухлину, так як мама не поспішала ставати на облік лікарів.

"Я поїхала на обстеження до Львова. Тут мені сказали, що у дитини копчикова тератома. Я весь час відчувала, що у мене під ребром справа якась шишка, що дуже пече. Пухлина росла разом з дитиною, тільки на останньому місяці вагітності її зростання зупинилося", – згадувала вона.

Лікарі зробили жінці кесарів розтин і прийняли рішення оперувати дитину, щоб уникнути подальшої біди.

"Зазвичай дітей з такими аномаліями ми намагаємося оперувати трохи пізніше, даємо їм можливість трохи зміцніти. Але в цьому випадку повинні були оперувати терміново, на четверту добу від народження дитини, тому що масштаб пухлини був такий, що її оболонки не витримували, зміст почав витікати . А це пряма дорога до інфікування, що вкрай небезпечно", – пояснила завідуюча II хірургічного відділення лікарні Галина Курило.

Новонароджена Каміла після операції

Операція тривала 2,5 години. При народженні дівчинка важила 3,6 кг грамів, а коли вирізали пухлину – 1,9 кг. Гігантська пухлина йшла по хребту до крижових кісток. У дитини замість сідниць була суцільна пухлина.

"Пухлина лежала на тазових кістках і прямій кишці. Ми зробили дитині пластику м'яких тканин. Це дуже великий обсяг операції для такої маленької дитини, але виглядає так, що навіть косметично прооперована ділянка тіла буде виглядати дуже добре", – додала Курило.

Зараз дитина йде на поправку і активно набирає вагу. Після двох тижнів після операції вона важить вже 2,5 кг.

Операційна

За словами лікарів, діагноз – копчиковая або крижово-куприкова тератома зустрічається не так уже й рідко: на 40 тисяч пологів один випадок. Найчастіше вона зустрічається у дівчаток. Це доброякісна пухлина, яка в майбутньому не відроджується. Хірурги дитячої лікарні у Львові за останні чотири роки врятували життя чотирьом новонародженим з такою аномалією розвитку.

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