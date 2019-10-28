В Україні можуть скасувати медичні довідки: що це значить

Кабінет міністрів України планує обговорити питання щодо доцільності вимагати медичні довідки при наймі на роботу або для відвідин басейнів.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет у Facebook. Посадовець відзначив, що нині така пропозиція лише обговорюється, тому закликав українців приєднатися до дискусії.

Він зазначив, що для нього аргументом на користь скасування медичних довідок є досвід Заходу, де вже давно від них відмовились.

Дмитро Дубілет

Крім того, на думку Дубілета, такі довідки призводять до зайвої бюрократії, видатків та навантаження лікарень, а самі довідки часто просто продаються.

"Наскільки ці вимоги виправдані? З одного боку, вони призводять до зайвої бюрократії, видаткам та навантаженню лікарень, а самі довідки часто просто продаються. З іншого боку, може, це має позитивний вплив на здоров’я українців? У Західних країнах такого зазвичай немає. Для мене це аргумент на користь скасування таких вимог", — повідомив посадовець.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Україні запустили електронний реєстр професійних медоглядів, яким МОЗ має намір унеможливити використання підроблених довідок і санітарних книжок.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!