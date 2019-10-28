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В Україні можуть скасувати медичні довідки: що це значить

1.3т Читати матеріал російською

Кабінет міністрів України планує обговорити питання щодо доцільності вимагати медичні довідки при наймі на роботу або для відвідин басейнів.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет у Facebook. Посадовець відзначив, що нині така пропозиція лише обговорюється, тому закликав українців приєднатися до дискусії.

Він зазначив, що для нього аргументом на користь скасування медичних довідок є досвід Заходу, де вже давно від них відмовились.

Дмитро Дубілет

Дмитро Дубілет

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Крім того, на думку Дубілета, такі довідки призводять до зайвої бюрократії, видатків та навантаження лікарень, а самі довідки часто просто продаються.

"Наскільки ці вимоги виправдані? З одного боку, вони призводять до зайвої бюрократії, видаткам та навантаженню лікарень, а самі довідки часто просто продаються. З іншого боку, може, це має позитивний вплив на здоров’я українців? У Західних країнах такого зазвичай немає. Для мене це аргумент на користь скасування таких вимог", — повідомив посадовець.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Україні запустили електронний реєстр професійних медоглядів, яким МОЗ має намір унеможливити використання підроблених довідок і санітарних книжок.

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Особа
Дмитро Дубілет
Тег
Кабінет Міністрів України
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