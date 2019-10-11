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В Україні можуть дозволити евтаназію: "слуга народу" виступив з ініціативою

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Народний депутат від пропрезидентської фракції "Слуга народу" Гео Лерос заявив про намір внести в Верховну Раду законопроєкт про легалізацію евтаназії.

Своєю ідеєю він поділився в Facebook. За словами парламентарія, це повинно відбутися протягом пів року чи року.

"Друзі, я знаю, деякі з вас будуть засуджувати мене. Я хочу внести законопроєкт про дозвіл на евтаназію. Право невиліковно хворих перервати своє життя повинно бути їх правом і можливістю, якщо вони не готові терпіти своїх страждань", – написав він.

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В Україні можуть дозволити евтаназію

В Україні можуть дозволити евтаназію

nashagazeta.ch

Відзначимо, евтаназія – практика припинення життя людини, яка страждає на невиліковне захворювання і яка внаслідок цього захворювання переживає нестерпні страждання, на її прохання.

Серед країн, в яких законодавчо закріплене право на евтаназію, – Нідерланди, Бельгія, Люксембург, Канада Швейцария.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше нардеп Євгенія Кравчук заявила, що "Слуга народу" розробила законопроект про легалізацію медичної марихуани. У найближчі місяці він може бути внесений до Верховної Ради.

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Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України Партія Слуга народу
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