В Україні можна буде закрити лікарняний онлайн: озвучені подробиці і терміни

В Україні на початку 2020 року в рамках системи eHealth з'явиться сервіс електронний лікарняний.

Подробиці ініціативи і терміни запуску розкрив в ефірі ObozTV міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет.

"Ми ставимо за мету запустити це протягом січня-лютого наступного року... Я сподіваюся, що ми зможемо протягом наступних 4 місяців запустити пілоти, які дозволять нам в електронній формі враховувати лікарняні, зможемо надати українцям можливість закривати їх дистанційно, зможемо надати можливість роботодавцям перевіряти ці лікарняні і таким чином боротися з підробками тощо", – зазначив Дубілет.

"Ключова думка наступна – ти звертаєшся до лікаря, і замість того, щоб на бланку суворого обліку щось виписувати, лікар заходить в дуже просту систему, пише ваше прізвище, ім'я, та пише, на який термін він вам дає цей лікарняний. Інформація про цей лікарняний надходить до вас через смс, або він може роздрукувати цей документ разом зі спеціальним кодом. Цей код можна дистанційно передати своєму роботодавцю або потім у соціальну службу для того, щоб таким чином дати можливість перевірити, що цей лікарняний дійсно валідний. Можна в електронній формі, тому що тут ключове – це код, який ти передаєш", – пояснив він.

За словами міністра, людина, яка знає цей код і прізвище, може "зайти в систему, ввести, і система відповість – дійсно, такий лікарняний на такий термін було надано".

Дубілет повідомив, що новий сервіс стане частиною системи eHealth і не вимагатиме від українців додаткової реєстрації.

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"Дані про пацієнтів, які лікарі їх обслуговують, вже є в центральній базі даних. Тут лише додатковий рядок інформації – термін видачі лікарняного... Там не буде інформації, чим хворіє, і інших подробиць – тільки такий-то лікар дав лікарняний на такий- то термін", – уточнив він.

vesti.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні також планують ввести електронні карти пацієнтів, електронні направлення до лікаря і електронні рецепти.

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