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В Україні лікарі зробили медичне диво, видаливши величезну пухлину

1.9т Читати матеріал російською

У Києві лікарі провели унікальну операцію з видалення пухлини стовбура головного мозку у підлітка.

Як сказано в сюжеті ТСН, 15-річний Богдан в разі невдалої операції міг би залишитися інвалідом. Навколо стовбура розташовані всі життєво важливі нервові центри. І якщо зачепити хоч один – дитина може втратити зір, мову, здатність рухатися.

В Україні лікарі відмовлялися проводити таку складну операцію. Пухлина була розміром майже 4 см, і була в важкодоступному місці.

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"Нам тоді сказали, що це не операбельно. Нам пропонували тільки терапію, але щоб визначити терапію правильно, потрібен був аналіз. Аналіз брати було теж дуже небезпечно, всі відмовлялися", – розповіла мама хлопця.

Однак після отримання новітнього медичного обладнання, лікарі все-таки зважилися на операцію.

Пухлина мозку

Пухлина мозку

ТСН

"Пухлина по щільності – щільніша. За кольором – майже така ж, як стовбур. Тому вчасно зупинитися – або пройти далі, ніж потрібно, і зробити дитину інвалідом", – розповів нейрохірург Павло Плавський.

Операція пройшла успішно, лікарі вдвічі зменшили розмір пухлини. Зараз Богдан проходить відновну терапію, а попереду ще хіміотерапія, радіотерапія.

"Мені вже легше", – поділився після операції Богдан.

Богдан після операції

Богдан після операції

ТСН

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські лікарі єдині в Європі використовують унікальну техніку операції, за допомогою якої знищують пухлини на четвертій стадії раку.

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Місце
Україна Київ
Теги
лікарі медицина здоров'я онкологія
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