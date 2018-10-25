В Україні хочуть покінчити з ''липовими'' меддовідками: що відомо

В Україні мають намір покласти край практиці видачі "липових" медичних довідок.

Про це розповів в ефірі ObozTV глава правління громадської організації "Батьки за вакцинацію" Тимофій Бадіков, коментуючи впровадження медичної реформи в Україні.

"Міністерство охорони здоров'я разом із Міністерством соціальної політики вже працюють у цьому напрямку. Буде створено державний реєстр. Не треба буде видавати довідку", - наголосив експерт.

"Буде факт того, що лікар написав - ця людина хвора. Національна служба здоров'я має контракт із цим лікарем через контракт із його медичним закладом. Дуже просто розуміти - якщо людина хвора, то крім інформації про його довідку є інформація про те, що йому щось призначалося. Є така технічна медична інформація, за якою будуть зіставлятися ці дані і рівень фейкових медичних довідок впаде дуже сильно", - пояснив він.

Як зазначив Бадіков, ідея скасування довідок може наштовхнутися на опір: "Я думаю, що ці довідки буде хтось захищати. Є ті, хто друкує ці бланки".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні запустили електронний реєстр професійних медоглядів, яким МОЗ має намір унеможливити використання підроблених довідок і санітарних книжок.